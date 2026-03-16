Přezdívka vznikla jako reakce na Russellovo chování k jeho mladému týmovému kolegovi, Italovi Kimimu Antonellimu. Fanoušci si na sociálních sítích všímají jeho téměř sourozeneckého přístupu k mladšímu jezdci a začali mu přisuzovat hashtag Big Sis, tedy „Velká sestra“.
Nejde přitom jen o milou nadsázku, ale také o povedenou slovní hříčku. Ta vychází z čínského překladu Russellova příjmení, vyslovovaného jako „La Jie“, přičemž druhý z použitých znaků znamená „starší sestra“.
Jak uvedla agentura Reuters, fanoušci na aplikaci RedNote žertují, že Russell působí jako krásná a obdivovaná starší sestra, k níž mladší sourozenec vzhlíží a která se o něj láskyplně stará. Sdílejí přitom záběry z nejnovější řady dokumentární série Netflixu F1: Touha po vítězství (F1: Drive to Survive), na nichž Russell bere v té době nováčka Antonelliho pod svá ochranná křídla.
George Russell o hashtagu Big Sis ví a bere jej s nadhledem. „Miluju čínské fanoušky a je vidět, že vědí, o čem mluví! Vytisknu si ty komentáře a schovám si je na památku,“ řekl Reuters.
Otázkou však zůstává, zda obdivovaná atmosféra mezi piloty Mercedesu vydrží i nadále. Po dvou závodech totiž tým dominuje a pokud bude v podobných výkonech pokračovat, může se dosavadní sourozenecká energie snadno proměnit v otevřenou rivalitu v boji o titul.
Úvodní závod v Austrálii vyhrál Russell, zatímco Antonelli dojel druhý. V Číně se pořadí obrátilo: zvítězil Antonelli a Russell skončil druhý. V průběžném pořadí šampionátu po dvou velkých cenách vede britský pilot před svým italským týmovým kolegou. Antonelli totiž lehce ztratil ve sprintu v Číně, kde skončil pátý, zatímco Russell zvítězil.
Zatím ale Russell svou dobrou pověst upevňuje. Například během pódiového ceremoniálu v Číně udělal sympatické gesto. Pro týmovou trofej přišel Antoneliho závodní inženýr Peter „Bono“ Bonnington, ten v minulosti dlouhá léta spolupracoval s Lewisem Hamiltonem, jenž v Číně obsadil třetí místo. Russell tak v jednu chvíli ustoupil, aby se Bono na stupních vítězů mohl vyfotografovat se „svými“ jezdci. Russellovo gesto si na internetu vysloužilo velmi pozitivní reakce fanoušků.