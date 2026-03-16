Russell si získal fanoušky svým přístupem k Antonellimu. Ti mu dali novou přezdívku

Autor:
  18:10
Čínští fanoušci formule 1 dali pilotovi Mercedesu Georgi Russellovi novou přezdívku. Osmadvacetiletý Brit, který je po dvou závodech v čele šampionátu, je podle nich „Velká sestra“.
Piloti stáje Mercedes George Russell (vpravo) a Kimi Antonelli | foto: Profimedia.cz

Piloti stáje Mercedes George Russell a Kimi Antonelli po Velké ceně Číny 2026
Přezdívka vznikla jako reakce na Russellovo chování k jeho mladému týmovému kolegovi, Italovi Kimimu Antonellimu. Fanoušci si na sociálních sítích všímají jeho téměř sourozeneckého přístupu k mladšímu jezdci a začali mu přisuzovat hashtag Big Sis, tedy „Velká sestra“.

Nejde přitom jen o milou nadsázku, ale také o povedenou slovní hříčku. Ta vychází z čínského překladu Russellova příjmení, vyslovovaného jako „La Jie“, přičemž druhý z použitých znaků znamená „starší sestra“.

Congratulations to our drivers on their outstanding run at the Chinese Grand Prix 2026.

While they were in Kuala Lumpur, George Russell and Kimi Antonelli took on a quick round of Most Likely To. Do they really know each other that well? Watch to find out.

16. března 2026 v 7:35, příspěvek archivován: 16. března 2026 v 12:15
oblíbit odpovědět uložit

Jak uvedla agentura Reuters, fanoušci na aplikaci RedNote žertují, že Russell působí jako krásná a obdivovaná starší sestra, k níž mladší sourozenec vzhlíží a která se o něj láskyplně stará. Sdílejí přitom záběry z nejnovější řady dokumentární série Netflixu F1: Touha po vítězství (F1: Drive to Survive), na nichž Russell bere v té době nováčka Antonelliho pod svá ochranná křídla.

George Russell o hashtagu Big Sis ví a bere jej s nadhledem. „Miluju čínské fanoušky a je vidět, že vědí, o čem mluví! Vytisknu si ty komentáře a schovám si je na památku,“ řekl Reuters.

On the podium after the F1 2026 Chinese Grand Prix, George Russell showed exactly why he’s so respected in the paddock. As Andrea Kimi Antonelli celebrated his first ever Grand Prix win, Russell stepped aside for a moment, letting Kimi share a special photo with Lewis Hamilton and Peter Bonnington — a beautiful meeting of past, present, and future.

It was a small gesture, but it said a lot. Russell understood that this was a meaningful moment between a young driver beginning his journey, a legend who helped define the team’s era, and the engineer who had guided them both.

And then, just as naturally, Hamilton returned the gesture — stepping out so Russell could have his own moment with Bono and Kimi.

Just respect, kindness, and the feeling of a team that still shares something deeper than just competition.

Moments like that remind you that Formula 1 isn’t only about the racing — sometimes it’s about the people who make the journey special.

15. března 2026 v 23:09, příspěvek archivován: 16. března 2026 v 12:17
oblíbit odpovědět uložit

Otázkou však zůstává, zda obdivovaná atmosféra mezi piloty Mercedesu vydrží i nadále. Po dvou závodech totiž tým dominuje a pokud bude v podobných výkonech pokračovat, může se dosavadní sourozenecká energie snadno proměnit v otevřenou rivalitu v boji o titul.

Úvodní závod v Austrálii vyhrál Russell, zatímco Antonelli dojel druhý. V Číně se pořadí obrátilo: zvítězil Antonelli a Russell skončil druhý. V průběžném pořadí šampionátu po dvou velkých cenách vede britský pilot před svým italským týmovým kolegou. Antonelli totiž lehce ztratil ve sprintu v Číně, kde skončil pátý, zatímco Russell zvítězil.

Hamilton děkoval maminkám: Bez vás bych nebyl, kým jsem. Pak jim přivezl pódium

Zatím ale Russell svou dobrou pověst upevňuje. Například během pódiového ceremoniálu v Číně udělal sympatické gesto. Pro týmovou trofej přišel Antoneliho závodní inženýr Peter „Bono“ Bonnington, ten v minulosti dlouhá léta spolupracoval s Lewisem Hamiltonem, jenž v Číně obsadil třetí místo. Russell tak v jednu chvíli ustoupil, aby se Bono na stupních vítězů mohl vyfotografovat se „svými“ jezdci. Russellovo gesto si na internetu vysloužilo velmi pozitivní reakce fanoušků.

Vstoupit do diskuse
Nejčtenější

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Praha bude hostit Světový pohár 2028! Kdo si ale na velké hokejové akci NHL zahraje?

Český tým nechyběl na posledním Světovém poháru v roce 2016, jeho samostatná...

Návrat obří akce pod záštitou NHL. Navíc v Praze. „To je úplně super zpráva!“ reagoval nadšeně bývalý obránce Roman Polák na zjištění, že jedna ze skupin Světového poháru se v únoru 2028 odehraje v...

16. března 2026  18:22,  aktualizováno  19:38

Vrátí se SuperSonics? A dočkají se ve Vegas? Rada guvernérů NBA má hlasovat

ZOMBIES V MIAMI. Fanoušek Seattle SuperSonics - kteří se přerodili v Oklahoma

Rada guvernérů NBA bude příští týden hlasovat o možném rozšíření zámořské basketbalové soutěže o Las Vegas a Seattle. Nové dva kluby by se do ligy měly zapojit od sezony 2028/29, uvedla televizní...

16. března 2026  19:21

Sumo hokej? Hráli jsme moderně, získali jsme respekt, vzkázal loučící se Petrovický

Nový asistent olomouckého trenéra Robert Petrovický

Olomoucká éra Róberta Petrovického je u konce. Zlato z mistrovství světa, přes dvě stě startů v NHL či trojnásobná účast na olympiádě. To je výňatek z profesního životopisu dnes už bývalého trenéra...

16. března 2026  18:18

Když rozhoduje skóre. KP Brno nepostoupilo do play off jen rozdílem míčů

Volejbalistky KP Brno se těšily na sérii s městským rivalem a favoritem soutěže...

Slavily postup do play off, splnily základní podmínku jasnou výhrou nad Šternberkem. Volejbalistky KP Brno křepčily, že se po dvou neúspěšných sezonách konečně podívají do vyřazovací části. Jenže pak...

16. března 2026  17:29

Hokejová Sparta bude platit za Nedvědovo hodnocení výkonu rozhodčích

Trenér Jaroslav Nedvěd ze Sparty v utkání s Libercem.

Hokejová Sparta dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10 000 korun za vyjádření trenéra Jaroslava Nedvěda na adresu rozhodčích po pátém zápase předkola play off proti Kladnu. Nedvěd...

16. března 2026  17:01

Průlet historií českého krasobruslení. Osobnosti a okamžiky připomíná výstava

Vernisáže výstavy, která má podtitul „Díky, Stando!“, se zúčastnili Gerhardt...

Pro fanoušky, kteří už se nemůžou dočkat krasobruslařského mistrovství světa v Praze, připravil Český svaz krasobruslení ve spolupráci se Senátem PČR výstavu o historii tohoto sportu v Česku. Kromě...

16. března 2026  16:10

Chelsea porušila finanční pravidla. Dostala pokutu a roční podmíněný zákaz přestupů

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Fotbalová Chelsea dostala pokutu 10,75 milionu liber (304 milionů korun) a roční podmíněný zákaz přestupů za porušení finančních pravidel. Londýnský klub se přestupků proti regulím dopustil ještě za...

16. března 2026  16:04

Vonnová hlásí pokrok v léčbě, návrat k závodění nevyloučila. Fanoušci se o ni bojí

Americká lyžařka Lindsey Vonnová během rehabilitace.

Americká lyžařka Lindsey Vonnová pokračuje v léčbě mnohonásobné zlomeniny levé nohy. Na sociálních sítích zveřejnila další posun v rehabilitaci. Vedle podpory se ale objevily i pochybnosti, zda se...

16. března 2026  16:02

Gudas: Play off nemáme jisté, ale míříme dobrým směrem. Manažer nás vyslyšel

Radko Gudas se připravuje na vhození puku na led.

Nikoliv David Pastrňák či Martin Nečas. Nejskloňovanějším českým hokejovým jménem v zámoří z poslední dní je Radko Gudas, jenž od ligové disciplinárky dostal pětizápasový trest za faul kolenem na...

16. března 2026  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.