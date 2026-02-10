Incident se odehrál při nájezdu elitní skupiny na stadion. Desloges v rozhodujícím okamžiku špatně odbočil z vyznačené trati.
Místo návratu tam, kde zaváhal, se na správnou stopu dostal zkratkou. Přestože si tím podle všeho časově nepomohl, formálně porušil pravidla o dodržení tratě.
„Tohle bude pravděpodobně diskvalifikace. Zkrátil si trať, místo aby se vrátil,“ zaznělo v přímém přenosu norské televize NRK od bývalého reprezentanta Pala Golberga.
Případné vyloučení Francouze by výrazně zamíchalo pořadím. Na stříbrnou pozici by se posunul další Nor Nyenget, který za Deslogesem zaostal v cíli o pouhou desetinu sekundy. Norský tým se však zachoval sportovně a protest nepodal.
„Nemyslím si, že by z toho měl jakoukoli výhodu. Pro mě je to v pořádku,“ uvedl bronzový závodník. Stejně hovořil i trenér reprezentace, podle něhož sice došlo k porušení pravidel, ale bez reálného zisku.
Zcela opačný postoj zaujala ruská strana. Korosteľov, který skončil čtvrtý, podal oficiální protest. Pokud by jury Deslogese diskvalifikovala, posunul by se právě on na bronzovou příčku.
O protestu rozhodovala skupina rozhodčích vedená českým funkcionářem Michalem Lamplotem. Ta musela zvážit striktní výklad pravidel i princip fair play.
„Situaci jsme opakovaně analyzovali. Porušení pravidel jsme vyřešili žlutou kartou. Protest jsme detailně projednali, vyslechli obě strany a nakonec jej zamítli,“ vysvětlil Lamplot pro NRK.
|
Američanky na zlato z kombinace nedosáhly, Shiffrinové se nepovedl slalom
Verdikt ponechal původní pořadí v platnosti. Francouzský závodník si tak stříbro uhájil. Po rozhodnutí se viditelně ulevilo i jemu samotnému.
„Byla to moje chyba. Nebyl v tom úmysl, nechtěl jsem získat žádnou výhodu. Prostě jsem zazmatkoval,“ přiznal sportovně po závodě. K olympijskému úspěchu mu mezi prvními gratuloval i francouzský prezident Emmanuel Macron.