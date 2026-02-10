Zkrátil si trať, obvinil soupeře ruský lyžař. Sám se tak chtěl dostat k medaili

David Chuchma
  19:20
Olympijský skiatlon přinesl vedle dramatického závodu i nepříjemnou dohru. Francouzský běžec Mathis Desloges sice projel cílem na druhém místě, krátce poté se však ocitl v nejistotě. Kvůli chybě na trati mu hrozila diskvalifikace, o kterou oficiálně usiloval čtvrtý v pořadí ruský závodník Savelij Korosteľo startující jako neutrální sportovec.
Francouzský běžec Mathis Desloges po dojezdu skiatlonu na olympijských hrách v...

Francouzský běžec Mathis Desloges po dojezdu skiatlonu na olympijských hrách v Miláně. Dojel si pro stříbrnou medaili, kterou mu jury po protestu soupeře ponechala. | foto: Profimedia.cz

Incident se odehrál při nájezdu elitní skupiny na stadion. Desloges v rozhodujícím okamžiku špatně odbočil z vyznačené trati.

Místo návratu tam, kde zaváhal, se na správnou stopu dostal zkratkou. Přestože si tím podle všeho časově nepomohl, formálně porušil pravidla o dodržení tratě.

„Tohle bude pravděpodobně diskvalifikace. Zkrátil si trať, místo aby se vrátil,“ zaznělo v přímém přenosu norské televize NRK od bývalého reprezentanta Pala Golberga.

Případné vyloučení Francouze by výrazně zamíchalo pořadím. Na stříbrnou pozici by se posunul další Nor Nyenget, který za Deslogesem zaostal v cíli o pouhou desetinu sekundy. Norský tým se však zachoval sportovně a protest nepodal.

„Nemyslím si, že by z toho měl jakoukoli výhodu. Pro mě je to v pořádku,“ uvedl bronzový závodník. Stejně hovořil i trenér reprezentace, podle něhož sice došlo k porušení pravidel, ale bez reálného zisku.

Měl být podle vás Desloges diskvalifikován?

Zcela opačný postoj zaujala ruská strana. Korosteľov, který skončil čtvrtý, podal oficiální protest. Pokud by jury Deslogese diskvalifikovala, posunul by se právě on na bronzovou příčku.

O protestu rozhodovala skupina rozhodčích vedená českým funkcionářem Michalem Lamplotem. Ta musela zvážit striktní výklad pravidel i princip fair play.

„Situaci jsme opakovaně analyzovali. Porušení pravidel jsme vyřešili žlutou kartou. Protest jsme detailně projednali, vyslechli obě strany a nakonec jej zamítli,“ vysvětlil Lamplot pro NRK.

Američanky na zlato z kombinace nedosáhly, Shiffrinové se nepovedl slalom

Verdikt ponechal původní pořadí v platnosti. Francouzský závodník si tak stříbro uhájil. Po rozhodnutí se viditelně ulevilo i jemu samotnému.

„Byla to moje chyba. Nebyl v tom úmysl, nechtěl jsem získat žádnou výhodu. Prostě jsem zazmatkoval,“ přiznal sportovně po závodě. K olympijskému úspěchu mu mezi prvními gratuloval i francouzský prezident Emmanuel Macron.

Vstoupit do diskuse
