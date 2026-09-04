Za nečekaným boomem stojí argentinský influencer Valen Scarsini, známý jako El Scarso. Ten se rozhodl najít jednoho z nejméně známých fotbalistů, respektive toho, kdo má nejméně sledujících na Instagramu a letos se představí v Lize Mistrů. A tím byl právě dvaadvacetiletý útočník ze Slovanu Bratislava.
Na Instagramu ho influencer představil svým fanouškům a rozjelo se, pro Grigera možná až nečekaně, fanouškovské šílenství. Což možná není překvapivé, protože argentinského influencera sleduje 1,2 milionu lidí. Slovák měl před tímto promem jen několik tisíc sledujících, během několika hodin ale jeho profil začaly zaplavovat nové účty. Výsledkem byl nárůst o více než 230 tisíc followerů.
Z fotbalisty, jehož jméno mimo Slovensko prakticky nikdo neznal, se tak rázem stala malá internetová celebrita. Jeho příspěvky začaly sbírat desetitisíce lajků a počet sledujících dál rychle roste. „Stále nemohu uvěřit tomu, co všechno se stalo. Není to tak dávno, co jsem měl asi pět tisíc followerů a teď je to mnohem víc. Jsem velmi vděčný za každý like, každou zprávu a každého nového sledujícího,“ uvedl Griger ve story na svém Instagramu.
„Před pár lety se mi povedlo navštívit Argentinu během mistrovství světa do 19 let a byl to neuvěřitelný zážitek. Je to krásná země s velmi milými lidmi a neuvěřitelnou láskou k fotbalu,“ popsal své sympatie k jihoamerické zemi bývalý hráč Hradce Králové.
„Doufám, že mě budete nadále na této cestě podporovat. Budu každý den pracovat na maximum, abych splnil vaše očekávání a vy jste na mě mohli být hrdí. Děkuji vám všem, posílám ze Slovenska velké objetí,“ zakončil svůj vzkaz Griger.
Pro Argentince přitom nejde o první podobný experiment. Už dříve si vybral novozélandského reprezentanta Tima Paynea, kterému se díky jeho kampani rovněž výrazně zvýšila popularita na Instagramu.
Teď se jeho pozornost přesunula na Slovensko. A Griger může mít navíc ideální příležitost, jak internetovou slávu spojit i s nějakým velkým fotbalovým momentem. Slovan Bratislava totiž čeká účast v Lize mistrů a jedním ze soupeřů bude Paris Saint-Germain. Pokud by se Grigerovi proti hvězdnému francouzskému týmu podařilo třeba skórovat, jeho popularita by pak ještě jistě nabrala na obrátkách.