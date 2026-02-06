Rozpačitý výkon Mariah Carey. Fanoušci kritizují její vystoupení na zahájení her

Na zaplněném stadionu San Siro zazněly z úst šestapadesátileté Carey dvě skladby. Nejprve italská klasika Nel blu dipinto di blu, poté její novinka Nothing Is Impossible.
Právě první z písní vzbudila největší pozornost – diváci zachytili, že zpěvačka měla před sebou čtecí zařízení s italským textem přepsaným foneticky, zjevně tak, aby odpovídal americké výslovnosti.
Záběry se rychle začaly šířit po sociálních sítích a staly se terčem pobavených i kritických komentářů, zejména z Itálie. Mnozí uživatelé si z fonetického přepisu legendární písně utahovali a ptali se, proč byl k zahájení her v Itálii vybrán právě americký interpret. Objevily se i narážky na to, zda má Carey k zemi nějaké bližší vazby.
|
Olympijský oheň hoří. Zapálili ho Tomba a Compagnoniová, v Cortině Goggiová
Vedle jazykového přešlapu se rozproudila také debata o autenticitě samotného výkonu. Část diváků zpěvačce vyčítala nedostatek energie, jiní spekulovali o playbacku a poukazovali na minimální mimiku v náročnějších pasážích. Kritika zesílila i po jejím odchodu z pódia, kdy následná vystoupení domácích interpretů působila živěji a emotivněji.