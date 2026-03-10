Rozhodla setina sekundy. Středoškolský trenér vyhrál maraton v Los Angeles

Autor:
  18:33
Neuvěřitelný finiš nabídl letošní maraton v Los Angeles. Tradiční závod, který od roku 1986 patří k největším běžeckým podnikům ve Spojených státech, přinesl jeden z nejdramatičtějších závěrů své historie. O vítězi se totiž rozhodlo rozdílem pouhé setiny sekundy.
Cílová rovinka maratonu v Los Angeles 2026. Američan Nathan Martin zde v čase...

Cílová rovinka maratonu v Los Angeles 2026. Američan Nathan Martin zde v čase 2:11:17 porazil Keňana Michaela Kimani Kamaua o jedinou setinu sekundy. | foto: Dawn Kirkpatrick / AlamyProfimedia.cz

Záběr na běžce během Newyorského maratonu.
Maraton v Hongkongu (18. ledna 2026)
Verrazano-Narrows Bridge patřil v neděli 2. listopadu účastníkům Newyorského...
Momentka z maratonu v New Yorku.
Záběry z cílové rovinky závodu, kterého se zúčastnilo více než 27 tisíc běžců, rychle obletěly sportovní svět. Američan Nathan Martin zvítězil v čase 2:11:17 a Keňana Michaela Kimani Kamaua porazil právě o onu setinu sekundy.

Šestatřicetiletý běžec přitom ještě zhruba dva a půl kilometru před cílem běžel osamoceně na druhém místě a vedoucího soupeře teprve stahoval. Martin však dokázal náskok postupně smazat a v posledních metrech Keňana těsně předstihl.

„Asi osm kilometrů před cílem jsem se rozhodl zrychlit, protože jsem viděl, že nikdo jiný tempo nezvyšuje. Řekl jsem si, že musím něco zkusit,“ popsal deníku LA Times. „Když jsem asi dva a půl kilometru před cílem uviděl vedoucího běžce, začal jsem věřit, že ho můžu dohnat.“

Pořadatelé navedli běžkyni mimo trať. Připravili ji tím o titul i odměnu za výhru

Martin, který pracuje jako trenér atletiky a přespolního běhu na střední škole, doběhl jen 32 sekund za svým osobním rekordem z roku 2023, kdy na maratonu Grandma’s Marathon zaběhl čas 2:10:45.

Dramatický závěr měl pro jeho soupeře nepříjemnou dohru. Kamau po proběhnutí cílem zkolaboval a zdravotníci ho museli odnést na nosítkách. Později se navíc objevily záběry z trati, které ukázaly, že keňský závodník chvíli běžel špatným směrem. Jedna z fanynek mu totiž zastínila výhled a Kamau se následně vydal za odbočující motorkou mimo trasu. Právě tento moment nejspíš rozhodl o jeho výsledku.

Mezi ženami zvítězila keňská běžkyně a olympionička Priscah Cheronová, která proťala cílovou čáru v čase 2:25:19. Na Mezinárodní den žen navíc získala bonus 10 000 dolarů pro prvního závodníka či závodnici v cíli. Ženy startovaly téměř šestnáct minut před muži.

