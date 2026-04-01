Bostonští hokejisté přivítali dívky z programu Girls Learn to Play, který podporuje malé hokejistky ve věku od pěti do deseti let na jejich cestě ke sportu.
Návštěva malých hokejistek symbolicky uzavřela březen, který je připomínán jako měsíc ženské historie. Dívky doprovodily hráče Bruins při příchodu na stadion a bylo vidět, že si celý zážitek užívají.
Nechyběl ani Čech David Pastrňák, který pojal příchod se svým doprovodem poněkud odlehčeněji. Bruins na sociálních sítích zveřejnili záběry z předzápasového programu. Zatímco většina hráčů přicházela po boku svých malých společnic spíše v poklidu, český útočník zvolil svižnější variantu. Se svou parťačkou se rozběhl, nechal ji, aby ho předběhla a zazářila před objektivy fotografů i kamer. Sám s velkým úsměvem doběhl pár kroků za ní.
Krátké video s výborně naladěným Pastou fanoušky pobavilo. Někteří jeho dobrou náladu spojovali s tím, že je otcem dvou malých dcer.
Malé hokejistky se staly čestnými hosty zápasu, který sledovaly ve společnosti hráček týmu Boston Fleet. Sportovní večer doprovodila akce Women in Sports Night. Během ní hráči vzdali hold důležitým ženám ve svém životě. Někteří jmenovali maminky, manželky či sestry, jiní připomněli inspirativní sportovkyně z různých odvětví. Nezapomněli ani na klubovou fyzioterapeutku.