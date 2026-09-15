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Rozčílený Ronaldo se stal terčem vtipů. Připomíná slavného seriálového padoucha

Autor:
  13:55
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo | foto: Profimedia.cz

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo překvapil novým účesem
Cristiano Ronaldo překvapil novým účesem
8 fotografií
Cristiano Ronaldo se stal terčem internetových vtipů. Stačil k tomu jeden záběr z nedávného zápasu a jeho zlaté vlasy. Fanoušci portugalskou hvězdu přirovnali ke známému televiznímu padouchovi.

Ronaldo změnil vizáž už před několika týdny, kdy si své tmavě hnědé vlasy nechal odbarvit do zlatavého odstínu. Nový účes však přispěl k ne příliš lichotivému porovnání.

Fanouškům nyní fotbalista připomíná Homelandera, hlavního záporáka úspěšného seriálu Banda, v originále The Boys. Postavu v podání novozélandského herce Antonyho Starra charakterizují právě blond vlasy a psychopatické autoritářské chování.

Vlnu memů rozjel nedávný zápas Ronaldova Al Nassru proti Al Khaleej. Na síti X se začal šířit záběr, na němž viditelně rozmrzelý Ronaldo za stavu 0:1 důrazně promlouvá ke spoluhráčům.

„Tady fakt vypadá jako Homelander,“ poznamenal autor virálního příspěvku. Podobnost podle něj podtrhl nejen účes, ale také barvy dresu Al Nassru připomínající Homelanderův kostým a hlavně Ronaldova výrazná mimika.

Video během necelých tří dnů nasbíralo na síti X přes deset milionů zhlédnutí. Internetem se navíc šíří další sestřihy i screenshoty zachycující Ronaldovu tvář v porovnání s Homelanderem.

Vtip zaznamenal také samotný Antony Starr. „No… mohl bych dopadnout i hůř, ne?“ reagoval pobaveně na srovnávání s držitelem pěti Zlatých míčů.

Spojení Ronalda s Homelanderem přitom není nové. Poprvé výrazně rezonovalo už během Eura 2024. Tehdy fanoušci reagovali na fotbalistovo chování na hřišti.

Na šampionátu se střelecky trápil. V osmifinále proti Slovinsku se pak hvězdný Portugalec opakovaně stavěl ke všem přímým kopům, přestože na velkých turnajích měl v té době bilanci jediného gólu ze 60 pokusů. Ani tentokrát neuspěl. V prodloužení navíc zahodil penaltu a po nezdaru neskrýval emoce.

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Portugalsko nakonec postoupilo po penaltovém rozstřelu, internet však řešil především Ronaldovu neústupnost a dominantní vystupování. Právě tehdy vznikla první velká vlna memů, v nichž fanoušci nasazovali jeho tvář na Homelanderovo tělo.

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