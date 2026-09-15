Ronaldo změnil vizáž už před několika týdny, kdy si své tmavě hnědé vlasy nechal odbarvit do zlatavého odstínu. Nový účes však přispěl k ne příliš lichotivému porovnání.
Fanouškům nyní fotbalista připomíná Homelandera, hlavního záporáka úspěšného seriálu Banda, v originále The Boys. Postavu v podání novozélandského herce Antonyho Starra charakterizují právě blond vlasy a psychopatické autoritářské chování.
Vlnu memů rozjel nedávný zápas Ronaldova Al Nassru proti Al Khaleej. Na síti X se začal šířit záběr, na němž viditelně rozmrzelý Ronaldo za stavu 0:1 důrazně promlouvá ke spoluhráčům.
He is so Homelander in this kit brooo😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/DTUVP84rxe— Aameen_7 (@Madridista_Me07) September 13, 2026
„Tady fakt vypadá jako Homelander,“ poznamenal autor virálního příspěvku. Podobnost podle něj podtrhl nejen účes, ale také barvy dresu Al Nassru připomínající Homelanderův kostým a hlavně Ronaldova výrazná mimika.
Video během necelých tří dnů nasbíralo na síti X přes deset milionů zhlédnutí. Internetem se navíc šíří další sestřihy i screenshoty zachycující Ronaldovu tvář v porovnání s Homelanderem.
Vtip zaznamenal také samotný Antony Starr. „No… mohl bych dopadnout i hůř, ne?“ reagoval pobaveně na srovnávání s držitelem pěti Zlatých míčů.
Spojení Ronalda s Homelanderem přitom není nové. Poprvé výrazně rezonovalo už během Eura 2024. Tehdy fanoušci reagovali na fotbalistovo chování na hřišti.
Na šampionátu se střelecky trápil. V osmifinále proti Slovinsku se pak hvězdný Portugalec opakovaně stavěl ke všem přímým kopům, přestože na velkých turnajích měl v té době bilanci jediného gólu ze 60 pokusů. Ani tentokrát neuspěl. V prodloužení navíc zahodil penaltu a po nezdaru neskrýval emoce.
|
Ronaldo žádá doživotní tresty. Fanoušci na Nevese pokřikovali jméno zesnulého Joty
Portugalsko nakonec postoupilo po penaltovém rozstřelu, internet však řešil především Ronaldovu neústupnost a dominantní vystupování. Právě tehdy vznikla první velká vlna memů, v nichž fanoušci nasazovali jeho tvář na Homelanderovo tělo.