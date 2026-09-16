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Roušal má zlomenou ruku, čeká ho operace. Omluvil se i partnerce Slovákové

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  17:45
Radek Roušal zápasí v pérové divizi Oktagonu do 66 kg.

Radek Roušal zápasí v pérové divizi Oktagonu do 66 kg. | foto: OKTAGON MMA

Jonas Magard při vítězné submisi nad Radkem Roušalem
V ŠATNĚ. Rozcvičuje se Radek „Ruchy“ Roušal. Za chvíli nastoupí proti švédskému...
Radek Roušal na Oktagonu 79 v Brně
Radek Roušal po výhře nad Adrianem Hamerskim na Oktagonu na Štvanici.
7 fotografií
Domácí galavečer OKTAGON 93 nedopadl pro Radka Roušala podle představ. Český bojovník podlehl Jonasovi Magaardovi ve třetím kole a navíc si odnesl zlomeninu ruky, se kterou musí na operaci.

Český bojovník se snažil prosazovat především v postoji, Maagaard ho však opakovaně dostával na zem. Ve třetím kole pak po takedownu nasadil gilotinu a Roušal musel odklepat.

Jeho partnerka Nela Slováková přiblížila, že se zranil v úvodním kole. „A navzdory tomu pokračoval,“ zdůrazňovala. „Věřím, že Radek bude zápasit i v O2 areně a že se do té doby stihne zotavit.“

Roušal by chtěl stihnout další velký galavečer – jubilejní OKTAGON 100 v pražské O2 areně, který je naplánovaný na 29. prosince. Jestli bude mít po operaci a následné rekonvalescenci dostatek času na návrat do klece, ale ukáže až další průběh léčby.

Po zápase se Roušal nevyjadřoval pouze ke sportovní stránce. Veřejně se omluvil také partnerce Slovákové, která ho během náročné přípravy podporovala.

„Měsíce jsem byl zbytečně hnusný, protivný, vyšťavený na dietě, přetrénovaný, rozbitý. Vyléval jsem si to na ní,“ uvedl rodák z Brna.

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