Roušal má zlomenou ruku, čeká ho operace. Omluvil se i partnerce Slovákové

Český bojovník se snažil prosazovat především v postoji, Maagaard ho však opakovaně dostával na zem. Ve třetím kole pak po takedownu nasadil gilotinu a Roušal musel odklepat.
Jeho partnerka Nela Slováková přiblížila, že se zranil v úvodním kole. „A navzdory tomu pokračoval,“ zdůrazňovala. „Věřím, že Radek bude zápasit i v O2 areně a že se do té doby stihne zotavit.“
Roušal by chtěl stihnout další velký galavečer – jubilejní OKTAGON 100 v pražské O2 areně, který je naplánovaný na 29. prosince. Jestli bude mít po operaci a následné rekonvalescenci dostatek času na návrat do klece, ale ukáže až další průběh léčby.
Po zápase se Roušal nevyjadřoval pouze ke sportovní stránce. Veřejně se omluvil také partnerce Slovákové, která ho během náročné přípravy podporovala.
„Měsíce jsem byl zbytečně hnusný, protivný, vyšťavený na dietě, přetrénovaný, rozbitý. Vyléval jsem si to na ní,“ uvedl rodák z Brna.