Koncert, který trval bezmála tři hodiny, přilákal do haly fanoušky rockové muziky z celé republiky. Mezi překvapeními večera ale vyčnívala právě účast bývalého fotbalového reprezentanta a současného funkcionáře Sparty. Rosický se na pódiu objevil v uvolněné náladě, kytary se chopil bez okázalosti a publikum si jeho vystoupení hlasitě užívalo.
Pro někdejšího kapitána národního týmu nešlo o úplně první hudební zkušenost, přesto bylo vystoupení v O2 areně výjimečné svým rozsahem i kulisami. Hrát před tisíci lidí v největší české sportovní hale je přece jen něco speciálního.
Fanoušci na sociálních sítích nešetřili chválou a oceňovali, že Rosický dokáže vystoupit ze své manažerské role a ukázat se v civilnější podobě. „Málokdo by čekal, že sportovní ředitel Sparty vytáhne kytaru na rockovém koncertu,“ zaznívalo v reakcích.