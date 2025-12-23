VIDEO: Rosický vyměnil kancelář za pódium. V O2 areně si zahrál na kytaru

David Chuchma
  10:10
Sportovní ředitel sparťanských fotbalistů Tomáš Rosický se v sobotu večer předvedl v nezvyklé roli. V pražské O2 areně se objevil jako speciální host koncertu kapel Tři sestry a Trautenberk a před zhruba 12 tisíci fanoušky si zahrál na kytaru.

Koncert, který trval bezmála tři hodiny, přilákal do haly fanoušky rockové muziky z celé republiky. Mezi překvapeními večera ale vyčnívala právě účast bývalého fotbalového reprezentanta a současného funkcionáře Sparty. Rosický se na pódiu objevil v uvolněné náladě, kytary se chopil bez okázalosti a publikum si jeho vystoupení hlasitě užívalo.

Pro někdejšího kapitána národního týmu nešlo o úplně první hudební zkušenost, přesto bylo vystoupení v O2 areně výjimečné svým rozsahem i kulisami. Hrát před tisíci lidí v největší české sportovní hale je přece jen něco speciálního.

Fanoušci na sociálních sítích nešetřili chválou a oceňovali, že Rosický dokáže vystoupit ze své manažerské role a ukázat se v civilnější podobě. „Málokdo by čekal, že sportovní ředitel Sparty vytáhne kytaru na rockovém koncertu,“ zaznívalo v reakcích.

