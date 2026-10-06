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Rosario se loučí s legendou. V Messiho rodném městě instalovali jeho obří dres

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  16:58
Před velkolepou stavbou Monumento Nacional a la Bandera v Rosariu vyrostl obří...

Před velkolepou stavbou Monumento Nacional a la Bandera v Rosariu vyrostl obří dres s jeho ikonickou desítkou. | foto: Profimedia.cz

Před velkolepou stavbou Monumento Nacional a la Bandera v Rosariu vyrostl obří...
Argentinec Lionel Messi na svém posledním reprezentačním tréninku v kariéře.
Lionel Messi se dnes v noci rozloučí s argentinskou reprezentací.
Na posledním tréninku v reprezentačních barvách oplýval skvělou náladou.
23 fotografií
Rosario se chystá na jednu z největších, ne-li největší fotbalovou událost své historie. Lionel Messi se pomalu loučí s argentinskou reprezentací a jeho rodné město mu poslalo krásný vzkaz. Před velkolepou stavbou Monumento Nacional a la Bandera nechalo instalovat obří dres s jeho ikonickou desítkou.

Když se řekne Lionel Messi, dres s číslem deset je jedním z prvních symbolů, které se člověku vybaví. A právě obří napodobeninu teď mohou obdivovat obyvatelé Rosaria. Na dresu nechybí Messiho číslo ani jednoduché, ale výmluvné slovo Gracias - Děkujeme.

Instalace je dlouhá zhruba 30 metrů a vznikla jako pocta rodákovi z Rosaria před jeho posledním vystoupením za argentinskou reprezentaci. Součástí celé instalace jsou také čtyři světelné sloupy, které mají posloužit pro audiovizuální projekci mapující Messiho kariéru.

Výběr místa přitom není náhodný. Monumento Nacional a la Bandera patří k nejvýraznějším symbolům Rosaria, a právě tady se teď Messimu dostane jedny z největších poct, jakou mu jeho rodné město mohlo připravit.

Pro devětatřicetiletého Argentince jde o mimořádně emotivní období. Po více než dvou dekádách se blíží konec jeho reprezentační kapitoly. Fotbalová legenda během ní ušla dlouhou cestu. V začátcích mu vyčítali, že v národním týmu nepodává takové výkony jako v Barceloně, s Argentinou ale nakonec vyhrál Copa América i mistrovství světa. Nyní se loučí jako absolutní ikona reprezentace.

Jeho poslední reprezentační utkání, které Argentina odehraje s Beninem v noci na středu v Buenos Aires, bude zároveň velkou připomínkou Messiho kariéry.

Lidé v Rosariu ale dopředu ukázali, že loučení s Argentincem pro ně po zápase neskončí.

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Živě6:4, 2:1
  • 1.02
  • -
  • 16.60
Kazachstán vs. Faerské ostrovyFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Kazachstán vs. Faerské ostrovy //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
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Plzeň vs. Skellefte?Hokej - 5. kolo - 6. 10. 2026:Plzeň vs. Skellefte? //www.idnes.cz/sport
6. 10. 17:30
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Liberec vs. FrölundaHokej - 5. kolo - 6. 10. 2026:Liberec vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
6. 10. 18:00
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6. 10. 19:00
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