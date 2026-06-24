Jednačtyřicetiletý útočník se díky dvěma brankám stal prvním hráčem, který dokázal skórovat na šesti různých mistrovstvích světa. Pro pětinásobného držitele Zlatého míče jde navíc o poslední pokus získat jedinou velkou trofej, která mu ve sbírce chybí.
Zatímco Ronaldo slavil na hřišti, jeho partnerka sledovala zápas z Evropy, kde zůstala s dětmi. Na Instagramu sdílela snímek od televize zachycený krátce po úvodní brance a doplnila ho stručným vzkazem „Match day“ s několika červenými srdíčky. Na sobě přitom měla pouze portugalský dres s Ronaldovým číslem 7, takže fanoušci po celém světě měli rázem o čem diskutovat.
Rodríguezová následně přidala také snímek sběratelského alba samolepek k mistrovství světa. V záběru nepřehlédnutelně vynikl její obří zásnubní prsten, jehož cena se podle zahraničních médií odhaduje na desítky milionů korun.
O devět let mladší partnerka Ronalda s fotbalovou hvězdou vychovává pět dětí. Dvě nejmladší mají společně, dvě se Ronaldovi narodily prostřednictvím náhradního mateřství a nejstaršího syna Cristiana juniora má slavný fotbalista ve výhradní péči po dohodě s jeho matkou. Do Spojených států se podle informací deníku The Sun Rodríguezová chystá až v pozdějších fázích turnaje.
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Ronaldo po utkání přiznal, že za sebou má náročný týden a chvílemi se obával i o pokračování kariéry. „Byl to těžký a černý týden, to musím přiznat. Měl jsem pocit, jako kdyby to měl být můj konec kariéry. Ale zvládl jsem to, jako vždycky, protože věřím v tvrdou práci,“ uvedl.