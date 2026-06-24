Ronaldův rekord slavila Georgina na dálku. S fanoušky sdílela fotku od televize

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  17:02
Z Ronaldova rekordního večera na světovém šampionátu se na dálku radovala také...

Z Ronaldova rekordního večera na světovém šampionátu se na dálku radovala také jeho snoubenka Georgina Rodríguezová. | foto: koláž iDNES.cz

Z Ronaldova rekordního večera na světovém šampionátu se na dálku radovala také...
Z Ronaldova rekordního večera na světovém šampionátu se na dálku radovala také...
Georgina Rodriguezová a Cristiano Ronaldo na MTV Europe Music Awards (Sevilla,...
Cristiano Ronaldo a jeho partnerka Georgina
41 fotografií
Dva góly Cristiana Ronalda proti Uzbekistánu přinesly legendárnímu útočníkovi zápis do historických tabulek a přispěly k výhře Portugalska 5:0. Z rekordního večera svého snoubence se na dálku radovala také Georgina Rodríguezová, která se k oslavám připojila nezvyklou fotkou.

Jednačtyřicetiletý útočník se díky dvěma brankám stal prvním hráčem, který dokázal skórovat na šesti různých mistrovstvích světa. Pro pětinásobného držitele Zlatého míče jde navíc o poslední pokus získat jedinou velkou trofej, která mu ve sbírce chybí.

Z Ronaldova rekordního večera na světovém šampionátu se na dálku radovala také jeho snoubenka Georgina Rodríguezová.
Z Ronaldova rekordního večera na světovém šampionátu se na dálku radovala také jeho snoubenka Georgina Rodríguezová.
Georgina Rodriguezová a Cristiano Ronaldo na MTV Europe Music Awards (Sevilla, 3. listopadu 2019)
Cristiano Ronaldo a jeho partnerka Georgina
Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguezová (Lisabon, 19. března 2018)
41 fotografií

Zatímco Ronaldo slavil na hřišti, jeho partnerka sledovala zápas z Evropy, kde zůstala s dětmi. Na Instagramu sdílela snímek od televize zachycený krátce po úvodní brance a doplnila ho stručným vzkazem „Match day“ s několika červenými srdíčky. Na sobě přitom měla pouze portugalský dres s Ronaldovým číslem 7, takže fanoušci po celém světě měli rázem o čem diskutovat.

Rodríguezová následně přidala také snímek sběratelského alba samolepek k mistrovství světa. V záběru nepřehlédnutelně vynikl její obří zásnubní prsten, jehož cena se podle zahraničních médií odhaduje na desítky milionů korun.

O devět let mladší partnerka Ronalda s fotbalovou hvězdou vychovává pět dětí. Dvě nejmladší mají společně, dvě se Ronaldovi narodily prostřednictvím náhradního mateřství a nejstaršího syna Cristiana juniora má slavný fotbalista ve výhradní péči po dohodě s jeho matkou. Do Spojených států se podle informací deníku The Sun Rodríguezová chystá až v pozdějších fázích turnaje.

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Ronaldo po utkání přiznal, že za sebou má náročný týden a chvílemi se obával i o pokračování kariéry. „Byl to těžký a černý týden, to musím přiznat. Měl jsem pocit, jako kdyby to měl být můj konec kariéry. Ale zvládl jsem to, jako vždycky, protože věřím v tvrdou práci,“ uvedl.

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Živě0:0, 0:0
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  • -
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Grazer AK vs. Slovan BratislavaFotbal - - 24. 6. 2026:Grazer AK vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 7.60
  • 3.90
  • 1.42
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  • 1.12
  • 7.00
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Živě1:0
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24. 6. 21:00
  • 1.35
  • 5.63
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Švýcarsko vs. KanadaFotbal - Skupina B - 24. 6. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
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  • 2.53
  • 3.00
  • 3.34
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