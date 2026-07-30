Ronaldoova snoubenka zveřejnila na Instagramu několik snímků z golfu. Na hřiště vyrazila ve světle růžových krátkých šortkách a zkráceném sportovním topu ze své vlastní značky Mimoa. Právě její oblečení rozproudilo napříč sociálními sítěmi debatu o golfovém dress codu.
Řada luxusních klubů stále vyžaduje tradiční golfový oděv. Ve svých pravidlech zakazují například velmi krátké šortky, tepláky nebo topy bez rukávů či límečku. V některých z nich by tak Rodríguezová se svým ležérním modelem pravděpodobně neuspěla.
Reakce na outfit slavné módní influencerky jsou tak smíšené. Zatímco její fanoušci oblečení vesměs chválí, podporu přidal mimo jiné francouzský fotbalista Kylian Mbappé, jiní komentující byli méně nadšení. Mnozí označili outfit za zcela nevhodný a podle nich příliš odhalený na golfové hřiště.
Pro influencerku a její značku šlo však o hlavně o reklamu. Rodríguezová k fotografiím napsala: „Mimoa vznikla, aby doprovázela život přesně takový, jaký je: v pohybu, s rodinou a plný zážitků, které stojí za to si uchovat v paměti.“ Post pak nasbíral přes 2,7 milionů lajků, tisíce komentářů, sdílení i repostů.
SERIOUSLY? WHY? THATS NOT GOLFING ATTIRE #SMH Georgina Rodriguez shows off curves on golf course as Cristiano Ronaldo’s fiancee plays in tight-fitting two-piece #Golfcourse #Fiance #Portugalhttps://t.co/t3HAqDHN5q— Roxxs Fisher (@RoxxsFisher) July 27, 2026
Georgina Rodríguezová se s Ronaldem seznámila v roce 2016, kdy pracovala jako prodavačka v madridském obchodě Gucci. Dnes společně vychovávají pět dětí a patří mezi nejsledovanější a nejvlivnější páry světa. Ronaldo má na Instagramu přes 678 milionů sledujících, jeho partnerku sleduje téměř 73 milionů lidí.