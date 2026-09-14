Incident se odehrál během sobotního utkání v Burajdě. Neves, který nastupuje za Al-Hilal, se stal terčem pokřiků domácích fanoušků. Ti opakovaně skandovali Jotovo jméno. Portugalský záložník na jejich chování reagoval gestem, při kterém ukázal nejprve na své oko a následně směrem k nebi.
Jota byl jeho blízkým přítelem a právě Neves patřil mezi nositele rakve na jeho pohřbu. Útočník Liverpoolu a portugalské reprezentace zemřel společně se svým bratrem Andrém Silvou při tragické autonehodě ve Španělsku.
Po utkání, které Al-Hilal vyhrál vysoko 6:0, Neves incident komentoval. „Doufám, že se potom nepůjdou modlit,“ řekl směrem k fanouškům, kteří se do něj během zápasu naváželi.
Podporu mu vyjádřil také Ronaldo. „Liga musí zakročit a tento druh chování fanoušků potrestat. Tohle už není fotbal, musí existovat určité hranice. Lidé, kteří se takto chovají, by už nikdy neměli mít povoleno vstoupit na stadion,“ vzkázal.
Al-Hilal podobné chování důrazně odsoudil a odmítl jakékoli osobní útoky namířené proti hráčům. Od svých fanoušků se distancoval rovněž Al-Taawoun. „Takové chování je naprosto nepřijatelné a nereprezentuje náš klub, jeho fanoušky ani hodnoty,“ uvedl v prohlášení.
Případem se zabývá také Saúdskoarabská fotbalová federace (SAFF) společně s vedením nejvyšší soutěže (SPL).
Obě organizace ve společném prohlášení označily chování části publika za neslučitelné s principy sportovního ducha. Zneužívání osobních tragédií k provokacím odsoudily jako „nepřijatelné chování, které nemá v saúdskoarabském fotbale místo“. Příslušné disciplinární komise už podle nich zahájily řízení.