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Ronaldo žádá doživotní tresty. Fanoušci na Nevese pokřikovali jméno zesnulého Joty

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  12:48
Ruben Neves a Cristiano Ronaldo.

Ruben Neves a Cristiano Ronaldo. | foto: Profimedia.cz

Portugalec Ruben Neves slaví vstřelenou branku v dresu Al-Hilalu.
„Doufám, že se potom nepůjdou modlit,“ řekl směrem k fanouškům, kteří se do něj...
Ruben Neves střídá Cristiana Ronalda v utkání play off mistrovství světa 2026...
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Cristiano Ronaldo se ohradil proti chování fanoušků během utkání saúdskoarabské ligy mezi Al-Taawounem a Al-Hilalem. Domácí příznivci během zápasu pokřikovali na záložníka Rúbena Nevese jméno jeho zesnulého kamaráda Dioga Joty. Ronaldovi podobné chování přišlo za hranou a požaduje tvrdý trest.

Incident se odehrál během sobotního utkání v Burajdě. Neves, který nastupuje za Al-Hilal, se stal terčem pokřiků domácích fanoušků. Ti opakovaně skandovali Jotovo jméno. Portugalský záložník na jejich chování reagoval gestem, při kterém ukázal nejprve na své oko a následně směrem k nebi.

Jota byl jeho blízkým přítelem a právě Neves patřil mezi nositele rakve na jeho pohřbu. Útočník Liverpoolu a portugalské reprezentace zemřel společně se svým bratrem Andrém Silvou při tragické autonehodě ve Španělsku.

Po utkání, které Al-Hilal vyhrál vysoko 6:0, Neves incident komentoval. „Doufám, že se potom nepůjdou modlit,“ řekl směrem k fanouškům, kteří se do něj během zápasu naváželi.

Podporu mu vyjádřil také Ronaldo. „Liga musí zakročit a tento druh chování fanoušků potrestat. Tohle už není fotbal, musí existovat určité hranice. Lidé, kteří se takto chovají, by už nikdy neměli mít povoleno vstoupit na stadion,“ vzkázal.

Al-Hilal podobné chování důrazně odsoudil a odmítl jakékoli osobní útoky namířené proti hráčům. Od svých fanoušků se distancoval rovněž Al-Taawoun. „Takové chování je naprosto nepřijatelné a nereprezentuje náš klub, jeho fanoušky ani hodnoty,“ uvedl v prohlášení.

Případem se zabývá také Saúdskoarabská fotbalová federace (SAFF) společně s vedením nejvyšší soutěže (SPL).

Obě organizace ve společném prohlášení označily chování části publika za neslučitelné s principy sportovního ducha. Zneužívání osobních tragédií k provokacím odsoudily jako „nepřijatelné chování, které nemá v saúdskoarabském fotbale místo“. Příslušné disciplinární komise už podle nich zahájily řízení.

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