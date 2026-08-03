Kapitán portugalské reprezentace a lídr saúdskoarabského Al-Nassru se s módní influencerkou zasnoubil loni. Datum svatby ale dvojice dosud neprozradila. V uplynulých dnech se spekulovalo, že by se obřad mohl uskutečnit 1. srpna.
Dohady rozvířila údajně uniklá svatební pozvánka, kterou ukázala portugalská televize. Podle ní se měla veselka konat v paláci Quinta da Regaleira v Sintře a hosté měli dorazit výhradně v černém.
Informace však byla rychle zpochybněna. Areál navíc zůstal po celý víkend otevřený veřejnosti, což možnost tajné svatby prakticky vyloučilo.
Spekulace však sílí. Objevily se informace, že se Ronaldo ožení v sobotu 8. srpna odpoledne. Pár si ve skutečnosti měl pro svůj velký den vybrat Madeiru, odkud slavný fotbalista pochází.
Ačkoliv není jasno o termínu ani místě, sociálními sítěmi se šíří seznam pozvaných. Nechybějí na něm bývalý fotbalista Rio Ferdinand, ale i současné fotbalové Vinícius Júnior, Kylian Mbappé a Rodrygo. Dorazit by měli také herci Vin Diesel a Ester Expósito či hudební hvězdy Rihanna, Jennifer Lopez, Drake a Travis Scott.
🚨 Rumours of Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez’s wedding and the guest list Among the reported invitees are:— TCR. (@TeamCRonaldo) July 28, 2026
Rio Ferdinand
Vin Diesel
Piers Morgan
Al-Nassr teammates
Rodrygo
Rihanna
Vinícius Júnior
Kylian Mbappé
Jennifer Lopez
Khabib Nurmagomedov… pic.twitter.com/WyLkPD7Xc5
Ronaldo a Rodríguezová se seznámili v roce 2016. Dnes společně vychovávají pět dětí a patří k nejsledovanějším párům planety. Fotbalistu na Instagramu sleduje více než 678 milionů lidí, jeho partnerku téměř 73 milionů. Pravidelně se svými zážitky chlubí na sociálních sítích. Nyní si rodina užívá dovolenou na Mallorce.
|
Ronaldova partnerka pobouřila golfovým outfitem. Dělala reklamu vlastní značce