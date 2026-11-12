O novinku se jednačtyřicetiletý útočník podělil na Instagramu, kde zveřejnil několik fotografií z připravovaného projektu. Nechyběl ani snímek s britským režisérem Matthewem Vaughnem, s nímž portugalský fotbalista založil produkční společnost UR Marv Studios.
„Skvělá zpráva! Právě začala produkce mého prvního televizního seriálu Day 1s. Brzy přinesu další informace,“ napsal Ronaldo ke svému příspěvku.
Fanoušci se ale nedočkají dalšího dokumentu o jeho životě nebo cestě na vrchol. Day 1s bude dramatem, které se zaměří na svět fotbalových agentů a zákulisní fungování velkého fotbalového byznysu. Hlavní postavou je vlivný britský agent Stanley Dalton.
Toho ztvární britský herec Damian Lewis, kterého diváci znají například ze seriálů Ve jménu vlasti nebo Miliardy. Vedle něj se v projektu objeví také bývalý francouzský reprezentant Thierry Henry. Zapojí se i britský rapper Dave, jedna z výrazných osobností současné hudební scény. A chybět samozřejmě nebude ani samotný Ronaldo, jehož přesná role zatím není známa.
Zajímavé je také obsazení lidí za kamerou. Seriálu se ujme Matthew Vaughn, režisér známý především díky filmové sérii Kingsman nebo snímku X-Men: První třída. Právě s ním Ronaldo v roce 2025 založil studio UR Marv, které se chce věnovat filmové a televizní produkci. Námět seriálu vychází z konceptu fotbalového agenta Darrena Deina, jenž se na projektu podílí také jako výkonný producent.
Kdy se seriál dostane na obrazovky, zatím není jasné. Tvůrci dosud neoznámili ani vysílací stanici či streamovací platformu, která jej uvede. Brzy se ale fanoušci dozví více.