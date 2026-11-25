Že je Cristiano Ronaldo populární i v Asii, není žádným tajemstvím. V Číně se nyní dočkal mimořádné pocty. Před nově otevřeným muzeem v Šanghaji stojí jeho sedm metrů vysoká socha v portugalském reprezentačním dresu. Podle dostupných informací jde o dosud nejvyšší sochu zobrazující fotbalistu v celé postavě.
Samotný Ronaldo se slavnostního otevření minulý týden nezúčastnil, do Číny však místo něj přicestoval jeho bratr Hugo.
Muzeum, které sídlí v historickém obchodním centru v Šanghaj, je rozděleno do deseti tematických zón. Návštěvníky provází životem pětinásobného držitele Zlatého míče od skromných začátků na rodné Madeiře až po jeho působení v saúdskoarabském Al Nassru.
Jednou ze zajímavostí je replika pokoje na internátu, kde Ronaldo bydlel v době svého působení v mládežnických strukturách lisabonského Sportingu. Nechybí ani růžové povlečení či nápis na stěně odkazující na jeho tehdejší ambice. „Jednoho dne budu nejlepší sedmičkou na světě.“ Součástí expozice jsou také repliky klubových šaten či tunelu, kterým hráči Al Nassru nastupují na hřiště.
Z Madeiry bylo do Šanghaje převezeno více než 50 exponátů. Vedle prvního Zlatého míče, který Ronaldo získal v roce 2008, si mohou příznivci prohlédnout trofej pro mistry Evropy z roku 2016 či kopačky, v nichž portugalský útočník nastupoval k zápasům. Mezi vystavenými předměty je i dres připomínající jeho 350. gól v barvách Realu Madrid, na němž jsou podpisy tehdejšího trenéra Zinedina Zidana a celého týmu.
Na své si přijdou také ti, kdo si chtějí sami vyzkoušet fotbalové dovednosti. Jedna z interaktivních atrakcí totiž návštěvníkům umožňuje vžít se do role Gianluigiho Buffona, kterého Ronaldo v roce 2018 překonal památnými nůžkami ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Juventusu.
Zatímco tehdy portugalská hvězda zasáhla míč ve výšce 2,38 metru a střela podle uváděných údajů dosáhla rychlosti 71,3 km/h, návštěvníci muzea mají o něco snazší úlohu. Při simulaci tohoto gólu míč letí rychlostí 28,1 km/h.
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