„Po sauně,“ napsal Ronaldo stručně k fotografii, na níž stojí s rukama v bok, v typickém spodním prádle CR7 a pantoflích. Minimalistický popisek doplnil emoji cvičící postavy a potícího se obličeje, snímek ale i beze slov vyvolal obrovskou odezvu.
Na příspěvek zareagoval mimo jiné i miliardář Elon Musk, který s nadsázkou napsal: „Myslím, že musím začít cvičit.“ Obdiv neskrývali ani sportovci. Bývalý fotbalista Andrew Henderson přidal výstižný komentář: „Ne, to není člověk! Tenhle chlap popírá všechno, co je možné.“
Letošní rok je pro Ronalda výjimečný i v osobním životě. V srpnu požádal o ruku svou dlouholetou partnerku Georginu Rodríguezovou, se kterou tvoří pár od roku 2017. Modelka oznámila zásnuby na Instagramu fotografií ruky s masivním diamantovým prstenem položené na Ronaldově dlani. „Ano. V tomto i ve všech svých životech,“ napsala pod příspěvek.
Společně vychovávají pět dětí – dvojčata Evu Marii a Matea, dcery Alanu a Bellu a patnáctiletého Cristiana juniora z Ronaldova předchozího vztahu.
V rozhovoru po zveřejnění zásnub Ronaldo vysvětlil, proč se rozhodl právě teď. „Vždy říkám, že dobré věci přicházejí ve správný čas. Požádal jsem ji o ruku, protože to byl ten správný okamžik – nejen proto, že je matkou mých dětí, ale i proto, že je láskou mého života,“ řekl.
Zároveň zdůraznil, že svatba pro něj neznamená zásadní změnu. „Nic se nezmění jen proto, že se vezmeme. Je to jen další krásná kapitola života,“ dodal jeden z nejlepších fotbalistů historie.