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Ronaldo, Haaland i LeBron James. Nike láká na MS hvězdně obsazeným spotem

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  12:29
Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, LeBron James nebo Kim Kardashianová. Takové hvězdné obsazení se podařilo dát dohromady společnosti Nike v nové reklamě, která má fanoušky nalákat na blížící se mistrovství světa ve fotbale.
Ronaldo, Haaland i LeBron James. Nike láká na MS hvězdně obsazeným filmem

Ronaldo, Haaland i LeBron James. Nike láká na MS hvězdně obsazeným filmem | foto: Nike

Erling Haaland a herec Channing Tatum v kampani Nike k mistrovství světa ve...
Cristiano Ronaldo v kampani Nike k mistrovství světa ve fotbale 2026.
Didier Drogba, Zlatan Ibrahimovič a novinářka Kate Scottová v kampani Nike k...
Vinicius Júnior v kampani Nike k mistrovství světa ve fotbale 2026.
14 fotografií

Děj reklamy se odehrává na filmovém natáčení, které se postupně mění v naprostý chaos. Režisér se snaží udržet kontrolu nad stále komplikovanější produkcí, zatímco fotbalové hvězdy postupně přestávají respektovat scénář a začnou si po place přihrávat, kličkovat mezi kulisami, a nakonec obrátí celé natáčení vzhůru nohama.

Vedle současných hvězd v čele s Ronaldem, Mbappém nebo Haalandem se ve spotu objevují také fotbalové legendy Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba či Jorge Campos.

Nike zároveň vsadil i na známé tváře mimo fotbalový svět. V reklamě si zahráli basketbalista LeBron James, rapper Travis Scott, podnikatelka a influencerka Kim Kardashianová, zpěvačka LISA nebo herec Channing Tatum. Právě ten má jednu z nejzábavnějších rolí celého spotu, když se objeví jako dvojník norské hvězdy Erlinga Haalanda.

V další humorné scéně spolu sedí Cristiano Ronaldo a LeBron James a baví se o fiktivním filmu zaměřeném na odchod sportovních legend do důchodu. Narážejí tím na debaty o konci kariéry i o tom, kdo z nich si zaslouží označení GOAT, tedy nejlepší sportovec všech dob.

Kylian Mbappé v kampani Nike k mistrovství světa ve fotbale 2026.
Kim Kardashianová v kampani Nike k mistrovství světa ve fotbale 2026.

Podle Nike je hlavním poselstvím kampaně jednoduchá myšlenka: nejlepší fotbalové momenty nevznikají podle scénáře. Právě proto dostal spot název „Rip the Script“, tedy Roztrhej scénář. Značka tím chce připomenout kreativitu, spontánnost a radost ze hry, které podle ní dělají fotbal výjimečným.

Video je zároveň první částí rozsáhlejší kampaně, kterou chce Nike provázet letošní mistrovství světa. Fanoušci se tak mohou těšit na další spoty, překvapivá camea i pokračování jednotlivých příběhů během celého turnaje.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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