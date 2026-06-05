Děj reklamy se odehrává na filmovém natáčení, které se postupně mění v naprostý chaos. Režisér se snaží udržet kontrolu nad stále komplikovanější produkcí, zatímco fotbalové hvězdy postupně přestávají respektovat scénář a začnou si po place přihrávat, kličkovat mezi kulisami, a nakonec obrátí celé natáčení vzhůru nohama.
Vedle současných hvězd v čele s Ronaldem, Mbappém nebo Haalandem se ve spotu objevují také fotbalové legendy Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba či Jorge Campos.
Nike zároveň vsadil i na známé tváře mimo fotbalový svět. V reklamě si zahráli basketbalista LeBron James, rapper Travis Scott, podnikatelka a influencerka Kim Kardashianová, zpěvačka LISA nebo herec Channing Tatum. Právě ten má jednu z nejzábavnějších rolí celého spotu, když se objeví jako dvojník norské hvězdy Erlinga Haalanda.
V další humorné scéně spolu sedí Cristiano Ronaldo a LeBron James a baví se o fiktivním filmu zaměřeném na odchod sportovních legend do důchodu. Narážejí tím na debaty o konci kariéry i o tom, kdo z nich si zaslouží označení GOAT, tedy nejlepší sportovec všech dob.
Podle Nike je hlavním poselstvím kampaně jednoduchá myšlenka: nejlepší fotbalové momenty nevznikají podle scénáře. Právě proto dostal spot název „Rip the Script“, tedy Roztrhej scénář. Značka tím chce připomenout kreativitu, spontánnost a radost ze hry, které podle ní dělají fotbal výjimečným.
Video je zároveň první částí rozsáhlejší kampaně, kterou chce Nike provázet letošní mistrovství světa. Fanoušci se tak mohou těšit na další spoty, překvapivá camea i pokračování jednotlivých příběhů během celého turnaje.