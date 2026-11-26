Soupeř navíc dodal celé události ještě zajímavější rozměr. Právě Manchester United je totiž se zmíněnými jmény výrazně spojený.
Fernandes se do Lisabonu vrátil jako kapitán anglického celku. Před utkáním mu zástupci Sportingu, který slaví 120 let, předali památeční obraz, na němž je zachycen ve dvou podobách – jednou v dresu lisabonského klubu a podruhé v barvách Manchesteru United.
Portugalec za Sporting hrál od ledna 2017 do ledna 2020 a během svého působení se stal jednou z nejvýraznějších osobností tamější soutěže. Nani prošel mládežnickým systémem Sportingu, později zamířil rovněž na Old Trafford a v roce 2014 se do lisabonského klubu vrátil na hostování.
Ronaldo strávil v A-týmu pouze jednu sezonu. Do prvního mužstva se dostal v roce 2002 a o rok později zamířil do Manchesteru United. Právě při přípravném utkání obou klubů v srpnu 2003 na stadionu Josého Alvaladeho zaujal tehdejšího trenéra Alexe Fergusona natolik, že se anglický celek rozhodl talentovaného Portugalce získat.
A o Ronaldově návratu do Lisabonu teď sní nejenom fanoušci. „Samozřejmě bych si moc přál, aby se Cristiano Ronaldo vrátil! Myslím, že to tak cítí všichni moji spoluhráči,“ uvedl obránce Maxi Araújo.
„V kabině jsme o tom párkrát mluvili a všechny nás ta představa rozhodně nadchla. Doufám, že se jednoho dne vrátí a budeme si s ním moci zahrát na stejném hřišti a užít si to,“ dodal uruguayský fotbalista.
Samotný duel nabídl dramatickou podívanou. Sporting s Manchesterem United remizoval 2:2. Domácí poslal do vedení Luis Suárez, jenže po změně stran otočil skóre dvěma góly hráč, který s portugalským týmem třikrát vyhrál domácí pohár, Bruno Fernandes. Lisabonský celek se ovšem nevzdal a Suárez v 80. minutě druhou trefou večera vyrovnal.