Utkání se na chvíli zastavilo a fanoušci obou týmů povstali k potlesku. Na velkoplošné obrazovce se objevila fotografie Bartiny Koemanové, zatímco příznivci Telstaru v hledišti rozvinuli transparent s podporou rodiny Koemanových. Na tribuně se také objevily zapálené prskavky.
Gólman hostů stál v pokutovém území a snažil se emoce udržet, nakonec ale propukl v pláč. Pro jednatřicetiletého brankáře šlo o první zápas od úmrtí maminky. Ta zemřela minulou středu ve věku 65 let po dlouhém boji s rakovinou prsu.
Přesto se Koeman rozhodl nastoupit. Trenér Telstaru Henk Brugge před zápasem vysvětlil, že fotbal pro něj v těžkém týdnu představoval způsob, jak se alespoň na chvíli vyrovnat s bolestí. „Našel si ve fotbale únik a chtěl hrát za každou cenu,“ uvedl kouč.
Bartina byla manželkou Ronalda Koemana staršího od roku 1985. S rakovinou prsu bojovala už od roku 2010 a po léčbě se původně zdálo, že nemoc porazila. V roce 2018 se však nemoc vrátila a podle dostupných informací se rozšířila také do oblasti páteře.
Smrt své manželky oznámil bývalý nizozemský reprezentant a současný trenér s rodinou prostřednictvím sociálních sítí. „S nesmírným smutkem, ale také s velkou hrdostí a láskou se loučíme s mou úžasnou manželkou, naší nejdražší maminkou a babičkou,“ uvedla rodina.