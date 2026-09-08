Pro syna nizozemské fotbalové legendy Ronalda Koemana přitom zápas nebyl vůbec jednoduchý. Telstar už od 22. minuty dohrával v deseti a po změně stran se situace pro domácí ještě více zkomplikovala. Cambuur dokázal početní převahu využít a během druhého poločasu se dostal do vedení 2:0.
Vypadalo to, že oslabený Telstar už na zvrat nebude mít síly. Jenže právě v tu chvíli se do hlavní role dostal nečekaný muž. Jednatřicetiletý Koeman Jr. v Telstaru není pouze od toho, aby chytal góly. Zároveň je také určeným exekutorem pokutových kopů. Když tak domácí v 63. minutě dostali výhodu penalty, vydal se k ní přes celé hřiště právě on. A nezaváhal.
Poslal míč do sítě, snížil na 1:2 a dal svému týmu naději. Domácí celek následně pokračoval v boji o vyrovnání, přestože stále hrál v početním oslabení. Rozhodující moment přišel až v úplném závěru. V nastaveném čase dostali domácí další pokutový kop. Na tabuli svítila 101. minuta a před brankáře se znovu postavil Koeman Jr. Ten balon bezpečně uklidil k tyči a vyrovnal na konečných 2:2.
Následně ještě při gólové oslavě sundal dres a viděl žlutou kartu.
Soupeři se ho podle jeho slov snažili před exekucí rozhodit, Koeman se ale nenechal vyvést z míry. „Nemůžete mě rozhodit, kámo. Prostě chcete, aby tahle chvíle patřila jen vám a soustředíte se na to,“ popsal po zápase.
Není to přitom jeho první důležitý gól. Už v květnu proměnil rozhodující penaltu proti Volendamu, která Telstaru pomohla zajistit setrvání mezi nizozemskou elitou.