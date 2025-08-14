náhledy
Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík, jeho asistent Tomáš Plekanec, generální manažer Jiří Šlégr a kapitán Roman Červenka si v pondělí převzali a vyzkoušeli olympijskou kolekci určenou pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině.
Autor: Facebook @Český hokej
Oblečení, které měl kapitán Červenka (vlevo) při převzetí na sobě, patří do nástupové kolekce určené výhradně pro zahajovací ceremoniál olympijských her.
Autor: Instagram @ceskyhokej
Vedle nástupové sady hokejisté přebírají také kolekci určenou pro běžné nošení. Tu oblékl v pondělí Plekanec.
Autor: Facebook @Český hokej
Fanoušci se po zveřejnění snímků zaměřili hlavně na vzhled. Reakce na sociálních sítích jsou výrazně rozdělené.
Autor: Facebook @Český hokej
Část z nich kolekci hodnotí jako příliš střídmou a upozorňuje na jednoduché vzorování. Na snímku Jiří Šlégr.
Autor: Facebook @Český hokej
Jiní zmiňují absenci výraznějších národních prvků.
Autor: Instagram @ceskyhokej
Olympijská kolekce vznikla už podeváté ve spolupráci se značkou Alpine Pro.
Autor: Instagram @ceskyhokej
Součástí kolekce je i řada doplňků - rukavice na šňůrce, punčochy nebo kraťasy.
Autor: Instagram @ceskyhokej
Vizuálním základem kolekce jsou ornamenty inspirované tvorbou grafika Vojtěcha Preissiga.
Autor: AP/Petr Slavík
Barevná paleta se tentokrát posunula od klasické, výrazné trikolory k tlumenějším odstínům. Stále lze rozpoznat bílou, modrou a červenou, které jsou však doplněny o zlatou barvu.
Autor: ČOV / Barbora Reichová
Součástí kolekce zůstává oblíbená čepice Raškovka, která se v posledních letech stala jedním ze symbolů české olympijské výpravy.
Autor: AP/Petr Slavík
K tradičním kusům přibyly například rukavice na šňůrce.
Autor: AP/Petr Slavík
Dlouhý kabát dostal odstín off white, tedy zastřenou bílou, která podle tvůrců lépe odpovídá současným trendům a přáním samotných sportovců.
Autor: AP/Petr Slavík
Preissigovy ornamenty pro potřeby olympijského výboru zpracoval akademický malíř Milan Jaroš.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Podle vedení olympijského výboru není kolekce jen otázkou estetiky. Pokud se sportovci cítí dobře a komfortně, promítá se to i do jejich psychiky a výkonů.
Autor: AP/Petr Slavík