Červenka s Rulíkem fasovali olympijskou kolekci. Fanoušci dál rozebírají její vzhled

David Chuchma
  15:05
Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík, jeho asistent Tomáš Plekanec, generální manažer Jiří Šlégr a kapitán Roman Červenka si v pondělí převzali a vyzkoušeli olympijskou kolekci určenou pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině.
Češi na olympiádu. Češi a olympiáda. Markéta Davidová v olympijském svetru a legínách. Olympionici a paralympici v nové kolekci Tomáš Mikyska s novou olympijskou šálou a aktualizovanou Raškovkou. Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Djokovič prohrával 0:2, po zranění soupeře ale postupuje. Siniaková titul neobhájí

Aktualizujeme
Novak Djokovič (vlevo) diskutuje s Lorenzem Musettim po čtvrtfinále Australian...

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Velmi kuriózním způsobem do semifinále Australian Open prošel Novak Djokovič. Srbský tenista prohrával s Lorenzem Musettim 0:2 na sety, poté ale Ital kvůli zranění utkání skrečoval. Ve čtvrtfinále...

28. ledna 2026  8:52

Sága Lurvink: Stoper chce do Sigmy, a tak v Pardubicích trucuje. A vrátí se Zmrzlý?

Pardubický obránce Louis Lurvink (vpravo) hlavičkuje před Benjaminem Nyarkem z...

Sedm posil za zimní přestupové období fotbalové Sigmě nestačí. Po nenasytném posilování v ofenzivě se teď hanácký celek zaměřuje na defenzivu. A vlastně stále i na útok, neboť útočník Dembe se krátce...

28. ledna 2026  8:46

Pastrňák zařídil výhru Bostonu, gólman Vaněček uspěl nad bývalými spoluhráči

Český útočník David Pastrňák (první zleva) se raduje se svými bostonskými...

Ve velké formě hrající David Pastrňák bodoval v hokejové NHL už poosmé v řadě. Naposledy zapsal bilanci 1+1 poté, co v prodloužení rozhodl o vítězství Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Mezi střelce se v...

28. ledna 2026  7:14,  aktualizováno  8:30

Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Suverénně největší trable prožívají Švédové, kteří krátce před začátkem olympiády v Miláně evidují hned několik zraněných hokejistů, dva už z nominace definitivně vypadli. Čechům se až do úterka...

28. ledna 2026  8:25

Francouz v brance? Ne, Winter Classic láká na vítěze Stanley Cupu v útoku

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor...

Litvínovu vychytal titul, Coloradu zase Stanley Cup, ale teď se bývalý brankář Pavel Francouz ukáže v netradiční roli. V Osmém finále, které je součástí víkendových Povrly Outdoor Hockey Games,...

28. ledna 2026  8:22

Thunder se probrali a zvítězili, Detroit zvládl dramatický závěr proti Denveru

Rozehrávač Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) se s míčem snaží...

Basketbalisté Oklahoma City Thunder po dvou porážkách za sebou zabrali a v NBA doma zvítězili nad New Orleans Pelicans 104:95. Zůstávají tak nejlepším týmem soutěže před Detroit Pistons, kteří v...

28. ledna 2026  7:49

Dva muži nesli olympijskou pochodeň už před sedmdesáti lety, šli s ní i nyní

Italskými městy putuje olympijská pochodeň. Hry v Cortině d´Ampezzo a v Miláně...

Olympijská pochodeň už dorazila do Cortiny d’Ampezzo. Po 70 letech se vrátila na místo, které do Itálie poprvé přivedlo zimní olympiádu. Ve štafetě s ohněm byli i dva muži, kteří s pochodní putovali...

28. ledna 2026  7:40

Liga mistrů mi dala hodně, říká Chaloupek. Slavii teď čeká Pafos, jenž hraje o naději

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje ze svého gólu proti Plzni.

Od našeho zpravodaje na Kypru Je jedním z těch slávistů, kteří - i když třeba jen z lavičky - naskočili do každého utkání hlavní fáze aktuální Ligy mistrů. I to je důkaz, jak důležitým článkem sestavy se stoper Štěpán Chaloupek...

28. ledna 2026  7:34

Probere Paláta změna? Olympionik se v NHL stěhuje z New Jersey do Islanders

Ondřej Palát (18) z New Jersey Devils právě skóroval.

Spekulovalo se o tom už delší dobu, nakonec však novinka přišla v momentě, kdy už se o ní tak hlasitě nemluvilo. Útočník Ondřej Palát se v NHL stěhuje z New Jersey do New York Islanders. Devils...

28. ledna 2026  6:26,  aktualizováno  7:32

Tenhle zápas rozhodne. USK přivítá Schio, jde o postup do play off

Valériane Ayayiová (vlevo) a Maite Cazorla za USK Praha, María Condeová ze Schia

Basketbalistky ZVVZ USK Praha čeká ve středu klíčové utkání v Eurolize, kde obhajují titul. V 5. kole nadstavbové části přivítají Schio a v případě úspěchu se vrátí na jedno ze čtyř postupových míst...

28. ledna 2026

Gott, Pavel ani kříž na masky nemohou. Šéf české výpravy o olympijských pravidlech

Premium
Brankář Karel Vejmelka na tréninku hokejové reprezentace před Českými hrami v...

Žádné politické symboly na maskách, prosil manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička české brankáře před zimní olympiádou v Itálii. A správně udělal, v Miláně by už Karlu Vejmelkovi vyobrazení...

28. ledna 2026

Mistr čistých kont. Škorvánek myšlenkami bloudí k olympiádě, nuly však sbírá dál

Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové slaví vyhrané utkání.

Brankář hradeckých hokejistů Stanislav Škorvánek netají, že se v myšlenkách občas už přesune na blížící se olympijské hry v Miláně, na kterých bude součástí slovenské reprezentace. Přesto se i před...

27. ledna 2026  22:57

