Červenka s Rulíkem fasovali olympijskou kolekci. Fanoušci dál rozebírají její vzhled
Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?
Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...
Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková
Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...
Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali
Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...
Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal
Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
Djokovič prohrával 0:2, po zranění soupeře ale postupuje. Siniaková titul neobhájí
Od našeho spolupracovníka v Austrálii Velmi kuriózním způsobem do semifinále Australian Open prošel Novak Djokovič. Srbský tenista prohrával s Lorenzem Musettim 0:2 na sety, poté ale Ital kvůli zranění utkání skrečoval. Ve čtvrtfinále...
Sága Lurvink: Stoper chce do Sigmy, a tak v Pardubicích trucuje. A vrátí se Zmrzlý?
Sedm posil za zimní přestupové období fotbalové Sigmě nestačí. Po nenasytném posilování v ofenzivě se teď hanácký celek zaměřuje na defenzivu. A vlastně stále i na útok, neboť útočník Dembe se krátce...
Pastrňák zařídil výhru Bostonu, gólman Vaněček uspěl nad bývalými spoluhráči
Ve velké formě hrající David Pastrňák bodoval v hokejové NHL už poosmé v řadě. Naposledy zapsal bilanci 1+1 poté, co v prodloužení rozhodl o vítězství Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Mezi střelce se v...
Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?
Suverénně největší trable prožívají Švédové, kteří krátce před začátkem olympiády v Miláně evidují hned několik zraněných hokejistů, dva už z nominace definitivně vypadli. Čechům se až do úterka...
Francouz v brance? Ne, Winter Classic láká na vítěze Stanley Cupu v útoku
Litvínovu vychytal titul, Coloradu zase Stanley Cup, ale teď se bývalý brankář Pavel Francouz ukáže v netradiční roli. V Osmém finále, které je součástí víkendových Povrly Outdoor Hockey Games,...
Thunder se probrali a zvítězili, Detroit zvládl dramatický závěr proti Denveru
Basketbalisté Oklahoma City Thunder po dvou porážkách za sebou zabrali a v NBA doma zvítězili nad New Orleans Pelicans 104:95. Zůstávají tak nejlepším týmem soutěže před Detroit Pistons, kteří v...
Dva muži nesli olympijskou pochodeň už před sedmdesáti lety, šli s ní i nyní
Olympijská pochodeň už dorazila do Cortiny d’Ampezzo. Po 70 letech se vrátila na místo, které do Itálie poprvé přivedlo zimní olympiádu. Ve štafetě s ohněm byli i dva muži, kteří s pochodní putovali...
Liga mistrů mi dala hodně, říká Chaloupek. Slavii teď čeká Pafos, jenž hraje o naději
Od našeho zpravodaje na Kypru Je jedním z těch slávistů, kteří - i když třeba jen z lavičky - naskočili do každého utkání hlavní fáze aktuální Ligy mistrů. I to je důkaz, jak důležitým článkem sestavy se stoper Štěpán Chaloupek...
Probere Paláta změna? Olympionik se v NHL stěhuje z New Jersey do Islanders
Spekulovalo se o tom už delší dobu, nakonec však novinka přišla v momentě, kdy už se o ní tak hlasitě nemluvilo. Útočník Ondřej Palát se v NHL stěhuje z New Jersey do New York Islanders. Devils...
Tenhle zápas rozhodne. USK přivítá Schio, jde o postup do play off
Basketbalistky ZVVZ USK Praha čeká ve středu klíčové utkání v Eurolize, kde obhajují titul. V 5. kole nadstavbové části přivítají Schio a v případě úspěchu se vrátí na jedno ze čtyř postupových míst...
Gott, Pavel ani kříž na masky nemohou. Šéf české výpravy o olympijských pravidlech
Žádné politické symboly na maskách, prosil manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička české brankáře před zimní olympiádou v Itálii. A správně udělal, v Miláně by už Karlu Vejmelkovi vyobrazení...
Mistr čistých kont. Škorvánek myšlenkami bloudí k olympiádě, nuly však sbírá dál
Brankář hradeckých hokejistů Stanislav Škorvánek netají, že se v myšlenkách občas už přesune na blížící se olympijské hry v Miláně, na kterých bude součástí slovenské reprezentace. Přesto se i před...