Když Sabalenková minulý týden přijela do dějiště pařížského grandslamu, čekalo ji milé překvapení. Její pes Ash obdržel od organizátorů oficiální turnajovou akreditaci, výsadu, která dosud náležela výhradně lidem.
Kavalír king Charles španěl pojmenovaný po tenisové legendě Arthuru Asheovi se tak stal vůbec prvním čtyřnohým VIP hostem v historii Roland Garros.
Záběry, na nichž si běloruská tenistka vyzvedává Ashův oficiální průkaz, zveřejnil turnaj na sociálních sítích. „Miluju tu fotku,“ smála se Sabalenková při pohledu na portrét svého mazlíčka na vstupní kartě. „Takže teď tu může kamkoliv,“ konstatovala.
Fanoušci originální gesto organizátorů okamžitě ocenili. Komentáře pod příspěvkem zaplavila srdíčka i nadšené reakce. Řada z nich označila akreditaci pro Ashe za roztomilý a sympatický nápad. „Ash je rocková hvězda, zaslouží si to,“ napsal jeden z komentujících. „Ash je nejdůležitější VIP,“ přidal se další.
Sabalenková je držitelkou čtyř grandslamových titulů. V roce 2023 a 2024 zvítězila na Australian Open, v letech 2024 a 2025 ovládla US Open.
