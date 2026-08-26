Největší pozornost hned na začátku přitáhl sprint na 100 metrů. Robot Tiangong Ultra zvládl trať za 9,39 sekundy, čímž překonal světový rekord Usaina Bolta 9,58 z roku 2009. Ještě rychlejší čas 9,32 sekundy byl podle čínských médií naměřen robotu Lightning při testovacím běhu.
Jenže rychlost nebyla všechno. Po doběhu totiž některé stroje nedokázaly normálně zabrzdit. V plné rychlosti narazily do ochranných bariér, následně se zřítily na zem a jeden z nich dokonce začal hořet.
Podobné nehody nebyly výjimkou. Zatímco jeden robot dokázal překonat lidský rekord ve sprintu, jiní během soutěží zakopávali, padali nebo se poškodili.
Roboti ale také ukázali svou zábavnější stránku. Jeden z nich během po proměněném přímém kopu předvedl oslavu fotbalisty Cristiana Ronalda, ikonické „Siuuu“.
Do soutěží se podle organizátorů zapojilo více než 2000 robotů ze 16 zemí a celkem se soutěžilo v 51 disciplínách. Hry měly ukázat, jak si stroje poradí s rovnováhou, koordinací a dalšími úkoly.