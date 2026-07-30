„Říkejte mi ženuška,“ připsala Boulterová k sérii fotografií, který zveřejnila na Instagramu, kde ji sleduje téměř 350 tisíc fanoušků. Největší pozornost vzbudila v průsvitných bílých šatech, které by se neztratily ani na svatební oslavě.
Výrazným kouskem byly také plavky Gucci s tenisovým motivem. Devětadvacetiletá hráčka je doplnila dlouhou sukní s vysokým rozparkem.
Ve výběru snímků nechybí ani fotografie malebných zákoutí přímořského Portofina a na jednom ze záběrů se objevil také Alex de Minaur. Australský tenista a současný světový hráč číslo šest volil během líbanek uvolněnější styl v podobě lněné košile, kraťasů a kšiltovky.
Příspěvek během jediného dne nasbíral desítky tisíc lajků a komentáře zaplavily komplimenty. „Těmito outfity jsem naprosto posedlá,“ napsala jedna z fanynek. „Vypadáte naprosto fantasticky,“ přidala se další.
Pochvaly dorazily také od tenisových kolegyň. Ukrajinka Marta Kosťuková a Němka Eva Lysová reagovaly emotikony se srdíčky, turecká reprezentantka Zeynep Sönmezová Boulterové vzkázala, že je „opravdu krásná“.
Boulterová a de Minaur tvoří pár od roku 2020 a letos v červenci se vzali. Nejprve uspořádali komorní obřad v hrabství Leicestershire, odkud britská tenistka pochází. Svatba, kterou se jim podařilo utajit, připadla na den wimbledonského finále.
O několik dní později následovala větší oslava s rodinou a přáteli v italském Toskánsku. Novomanželé na ni poté navázali líbánkami v Portofinu.
Nyní se již pár vrací k tenisu. Na turnaji City Open ve Washingtonu Alex de Minaur na úvod ve středu porazil Řeka Stefanose Tsitsipase. Ještě o den dříve Boulterová vstoupila do čtyřhry ve dvojici s Polinou Jacenkovou. Nestačily však na favorizovanou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová a Sara Erraniová.