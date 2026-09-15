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Richarlison si za Tottenham nezahraje ani v poháru. Na trenéra reagoval přes sítě

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  12:28
Útočník Richarlison z Tottenhamu se raduje ze svého gólu.

Útočník Richarlison z Tottenhamu se raduje ze svého gólu. | foto: AP

Richarlison z Tottenhamu se raduje z vedení nad Manchesterem United ve finále...
Útočník Richarlison z Tottenhamu hlavou skóruje v utkání proti Aston Ville.
Richarlison z Tottenhamu se snaží s míčem uniknout Victoru Lindelofovi z Aston...
Útočník Richarlison z Tottenhamu (vlevo) si kryje míč před Elliotem Andersonem...
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Napětí mezi Richarlisonem a Tottenhamem dál roste. Brazilský útočník zůstává mimo tým a trenér Roberto De Zerbi potvrdil, že s ním nepočítá ani pro úterní zápas Ligového poháru proti Liverpoolu.

Přestože je Richarlison po vyřazení z pětadvacetičlenné nominace pro Premier League stále oprávněn nastupovat v pohárových soutěžích, ani tam se na něj nedostane. De Zerbi před utkáním s Liverpoolem jasně uvedl, že Brazilce nehodlá využít.

„Nic se nemění. Situace je stejná,“ prohlásil italský kouč, jehož celek má v úvodu sezony problémy v ofenzivě. Spurs ve čtyřech ligových zápasech ještě ani jednou neskórovali a mají pouze dva body.

Brazilcovo vyřazení souvisí s jeho letní snahou Tottenham opustit. Richarlison odmítl prodloužení smlouvy, přestup do Evertonu, Trabzonsporu ani Vasco da Gama nevyšel.

„Na začátku sezony jsem s ním mnohokrát mluvil, abych ho přesvědčil, aby zůstal, ale nechtěl. Nemůžu každý den chodit a prosit ho, aby neodcházel,“ uvedl De Zerbi.

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Když dostal otázku, zda už Richarlisonova kariéra v Tottenhamu skončila, připomněl poslední zápas, který brazilský útočník za Spurs odehrál. „Nevím, tohle není otázka pro mě. Každopádně jsme v Brentfordu prohráli 0:3 s Richarlisonem. Možná jste zapomněli,“ prohlásil kouč.

Devětadvacetiletý střelec na sociálních sítích nejprve reagoval smutným emoji a později zveřejnil screenshot De Zerbiho vyjádření na Instagramu. K němu přidal: „Proč?“

Celá situace je pro Tottenham o to nepříjemnější, že Richarlison byl v minulé sezoně nejlepším střelcem týmu. Ve všech soutěžích nastřílel 11 branek a proti Liverpoolu se mu navíc dlouhodobě daří, v sedmi zápasech proti Reds skóroval čtyřikrát.

Přesto se s ním už v londýnském celku nepočítá.

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