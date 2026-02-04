Jen 50 dní. Tolik zbývá českým fotbalistům do baráže o MS proti Irsku v pražském Edenu. Pokud uspějí, o pět dní později vyzvou na Letné buď Dánsko, nebo Severní Makedonii. A pakliže výběr nového kouče Miroslava Koubka souboj s Iry nezvládne, narazí na poražený tým z druhého semifinále.
Ve středu byl spuštěn oficiální předprodej vstupenek na obě barážová utkání. Zahájil ho předseda FAČR David Trunda spolu Andreou Faflíkovou, ředitelkou komunikace společnosti LEGO, symbolickým spojením obřích lego kostiček.
Slavnostní akce se uskutečnila v pražském nákupním centru Westfield Chodov. Hlavní motto? Hra spojuje.
Do projektu se mohou zapojit i fanoušci, a to stavěním unikátního modelu z kostek LEGO s fotbalovou tématikou.
Na pódiu byla připravena obří lego tabule, kam si každý z hostů vložil svou lego kostičku. Což je teprve začátek. Vznikne mozaika českého národního dresu, která bude přímo v LEGO Fanzóně před stadionem v Edenu.
„Rádi bychom přivítali na baráži co nejvíce dětí na zápasech. Jedním z našich cílů je, aby co nejvíce dětí sportovalo. A lego k dětem patří,“ řekl předseda FAČR David Trunda.
Šéf českého fotbalu už netrpělivě vyhlíží baráž „Po losu jsme měli obrovskou radost, že hrajeme oba zápasy doma. I když nás čekají těžcí soupeři, věřím, že fanoušci budou naším 12. hráčem. Atmosféra na stadionech může rozhodnout o vítězi,“ řekl Trunda.
A manažer reprezentací Pavel Nedvěd ho doplnil: „Myšlenka Hra spojuje se mi moc líbí. Fanoušci po nás musí chtít kreativitu a tvořivost a my uděláme všechno proto, abychom byli úspěšní a postoupili na mistrovství světa.“
Do zápasu s Irskem zbývá ještě 50 dní. Nedvěd už se ale nemůže dočkat. „Nervozita? Určitě ne, spíš natěšenost. Už bych chtěl hrát. Poctivě jsme se na to připravovali, jsme nachystaní na oba soupeře. A vím, že nám pomůžou i naši skvělí fanoušci.“
Nákup vstupenek bude nově probíhat výhradně přes věrnostní program FC REPRE, kde zájemce zadá platné číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) včetně data expirace. Poté bude ověřena totožnost skrz Národní identitní autoritu (NIA).
Cíl? Nabídnout fanouškům české reprezentace přednostní právo na vstupenky a zabránit obchodům na černém trhu.
Předprodej vstupenek na baráž o MS 2026:
FC REPRE – Hvězda (sleva 15 %)
📅 4. 2. 2026 od 13:00 → 6. 2. 2026 do 12:59
FC REPRE – Opora (sleva 10 %)
📅 6. 2. 2026 od 13:00 → 9. 2. 2026 do 12:59
FC REPRE – Nováček (sleva 5 %) a členové FAČR (sleva 10 %)
📅 od 9. 2. 2026 od… pic.twitter.com/OJKty3Z9ix
Na akci ke spolupráci české reprezentace a společnosti LEGO dorazila řada významných osobností z řad bývalých i současných hráčů. Tomáš Ujfaluši a Karel Poborský zavzpomínali na mistrovství světa v Německu v roce 2016. Poslední světový šampionát, jehož se Češi zúčastnili. Tenkrát porazili 3:0 USA, jenže potom prohráli 0:2 s Ghanou i s Itálií.
Lukáš Provod a Michal Sadílek už naopak vyhlížejí časy budoucí. „Doufám, že nás fanoušci poženou za úspěchem a nakonec to všichni společně oslavíme postupem na MS,“ těší se Sadílek.
Fanoušci fotbalu a zároveň stavebnice LEGO si mohou pořídit i repliku fotbalového míče, s nímž se bude na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku hrát. Jde o LEGO® Editions 43019 Fotbalový míč.
„Prodej míče startuje v březnu, ale už teď už si ji můžete předobjednat. Když míč otevřete, je tam ministadion, vítězný tým a po zmáčknutí tlačítka se spustí ohňostroj,“ láká Faflíková.
„Fotbal je celosvětový fenomén a pro společnost LEGO je důležité přinášet radost a tvořivost fanouškům tam, kde prožívají své nejsilnější emoce. Proto chceme být součástí těchto klíčových momentů.“