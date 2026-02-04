Hra spojuje. Repre spustila prodej lístků na baráž s LEGEM. Před Edenem bude dres

Kreativita, nápaditost, trpělivost, um a hlavně radost ze hry. Nejen to spojuje fotbal a stavebnici LEGO. Nyní půjdou ruku v ruce směrem k postupu na mistrovství světa 2026. Alespoň v prostředí české fotbalové reprezentace, kterou čeká 26. března v Edenu semifinále baráže proti Irsku.
Baráž proti Irsku se odehraje v Edenu 26. března,.

Baráž proti Irsku se odehraje v Edenu 26. března,. | foto: FAČR

Pavel Nedvěd na akci FAČR společně s LEGEM.
Lukáš Provod a Michal Sadílek.
Fotbalová reprezentace spolupracuje se společností LEGO.
Fotbalový míč z Lega pro MS 2026.
5 fotografií

Jen 50 dní. Tolik zbývá českým fotbalistům do baráže o MS proti Irsku v pražském Edenu. Pokud uspějí, o pět dní později vyzvou na Letné buď Dánsko, nebo Severní Makedonii. A pakliže výběr nového kouče Miroslava Koubka souboj s Iry nezvládne, narazí na poražený tým z druhého semifinále.

Ve středu byl spuštěn oficiální předprodej vstupenek na obě barážová utkání. Zahájil ho předseda FAČR David Trunda spolu Andreou Faflíkovou, ředitelkou komunikace společnosti LEGO, symbolickým spojením obřích lego kostiček.

Slavnostní akce se uskutečnila v pražském nákupním centru Westfield Chodov. Hlavní motto? Hra spojuje.

Do projektu se mohou zapojit i fanoušci, a to stavěním unikátního modelu z kostek LEGO s fotbalovou tématikou.

Na pódiu byla připravena obří lego tabule, kam si každý z hostů vložil svou lego kostičku. Což je teprve začátek. Vznikne mozaika českého národního dresu, která bude přímo v LEGO Fanzóně před stadionem v Edenu.

„Rádi bychom přivítali na baráži co nejvíce dětí na zápasech. Jedním z našich cílů je, aby co nejvíce dětí sportovalo. A lego k dětem patří,“ řekl předseda FAČR David Trunda.

Fotbalová reprezentace spolupracuje se společností LEGO.

Šéf českého fotbalu už netrpělivě vyhlíží baráž „Po losu jsme měli obrovskou radost, že hrajeme oba zápasy doma. I když nás čekají těžcí soupeři, věřím, že fanoušci budou naším 12. hráčem. Atmosféra na stadionech může rozhodnout o vítězi,“ řekl Trunda.

A manažer reprezentací Pavel Nedvěd ho doplnil: „Myšlenka Hra spojuje se mi moc líbí. Fanoušci po nás musí chtít kreativitu a tvořivost a my uděláme všechno proto, abychom byli úspěšní a postoupili na mistrovství světa.“

Do zápasu s Irskem zbývá ještě 50 dní. Nedvěd už se ale nemůže dočkat. „Nervozita? Určitě ne, spíš natěšenost. Už bych chtěl hrát. Poctivě jsme se na to připravovali, jsme nachystaní na oba soupeře. A vím, že nám pomůžou i naši skvělí fanoušci.“

Nákup vstupenek bude nově probíhat výhradně přes věrnostní program FC REPRE, kde zájemce zadá platné číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) včetně data expirace. Poté bude ověřena totožnost skrz Národní identitní autoritu (NIA).

Cíl? Nabídnout fanouškům české reprezentace přednostní právo na vstupenky a zabránit obchodům na černém trhu.

Na akci ke spolupráci české reprezentace a společnosti LEGO dorazila řada významných osobností z řad bývalých i současných hráčů. Tomáš Ujfaluši a Karel Poborský zavzpomínali na mistrovství světa v Německu v roce 2016. Poslední světový šampionát, jehož se Češi zúčastnili. Tenkrát porazili 3:0 USA, jenže potom prohráli 0:2 s Ghanou i s Itálií.

Lukáš Provod a Michal Sadílek už naopak vyhlížejí časy budoucí. „Doufám, že nás fanoušci poženou za úspěchem a nakonec to všichni společně oslavíme postupem na MS,“ těší se Sadílek.

Fanoušci fotbalu a zároveň stavebnice LEGO si mohou pořídit i repliku fotbalového míče, s nímž se bude na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku hrát. Jde o LEGO® Editions 43019 Fotbalový míč.

Fotbalový míč ze stavebnice LEGO pro MS 2026.

„Prodej míče startuje v březnu, ale už teď už si ji můžete předobjednat. Když míč otevřete, je tam ministadion, vítězný tým a po zmáčknutí tlačítka se spustí ohňostroj,“ láká Faflíková.

Unikly obrázky nového Lego setu k fotbalovému MS. Míč ukrývá celý stadion

„Fotbal je celosvětový fenomén a pro společnost LEGO je důležité přinášet radost a tvořivost fanouškům tam, kde prožívají své nejsilnější emoce. Proto chceme být součástí těchto klíčových momentů.“

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Vlajku při zahájení olympijských her ponesou Pastrňák a Charvátová

Lucie Charvátová pózuje s českou vlajkou.

Českými vlajkonoši na pátečním zahájení olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová. Navážou na krasobruslaře Michala Březinu a...

4. února 2026  19:08

Vedení nestačilo. Mládežníci Slavie padli a v Youth League končí, trenéra vyloučili

Slavia U19 před zápasem mládežnické Ligy mistrů.

Fotbalisté Slavie do 19 let v úvodním vyřazovacím kole Youth League podlehli Benfice Lisabon na jejím hřišti 2:3 a z mládežnické obdoby Ligy mistrů vypadli. Pražané neuspěli navzdory tomu, že dvakrát...

4. února 2026  18:59,  aktualizováno  19:05

Tým na vzestupu s velkou zbraní. Experti před OH radí favoritům: Na Čechy pozor!

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Za hlavní adepty na olympijské zlato se nepovažují, při pohledu na ostatní soupisky ani nemohou. Ale že by tím šance národního týmu na medaili automaticky padaly? Zvlášť na krátkodobých akcích...

4. února 2026  18:45

Víc jsme nemohli chtít. Manažer Nedvěd o reprezentaci za Koubka i jeho předchůdce

Trenér Miroslav Koubek a generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd...

Když slyšíte, jak zaníceně mluví o novém trenérovi národního mužstva, musíte mít pocit, že březnovou baráž o postup na mistrovství světa čeští fotbalisté jistě zvládnou. „Máme skvělý pocit. A ve...

4. února 2026  17:27

Novináři v olympijském pravěku: Aktuálně znamenalo šest dní poté a Sekora perlil

CURLING PŘED 90 LETY. Britové jsou připraveni k utkání na zimních olympijských...

Stálo to spoustu debat a přemlouvání, ale osmadvacet let po prvních letních olympijských hrách se své premiéry konečně dočkala i zimní olympiáda. Akce v Chamonix v roce 1924 nebyla novou zkušeností...

4. února 2026  16:45

Bejlek poprvé ve čtvrtfinále. V Abú Zabí vyřadila i Ostapenkovou

Sára Bejlek se hecuje v prvním kole Australian Open.

Dvacetiletá tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Abú Zabí 24. hráčku světa Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:4, 6:3 a postoupila poprvé na turnaji kategorie WTA 500 do čtvrtfinále. Linda...

4. února 2026  14:01,  aktualizováno  16:13

Rychlobruslařce zakázali její brusle. Podle olympijského výboru porušila chartu

Německé rychlobruslařce Josephine Schlörbové zakázal Mezinárodní olympijský...

Německá rychlobruslařka Josephine Schlörbová nesmí na olympijských hrách závodit ve svých obvyklých bruslích. Mezinárodní olympijský výbor to zdůvodnil porušením Olympijské charty, které stanoví, že...

4. února 2026  16:08

Zabíjejí tisíce nevinných. Pardon, ale bolí mě to. Guardiola kritizoval i konflikt v Gaze

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Často během svých emotivních vyjádření zničehonic odbočí. Tentokrát Pep Guardiola, kouč fotbalistů Manchesteru City, zamířil k celospolečenským problémům. Jakmile zmínil konflikt v Gaze, válku na...

4. února 2026  15:51

Šampionky v ráži: Vrátí se Serena? Naomi jako včelařka. A jsme zvířátka v zoo?

Bývalé elitní tenistky (zleva) Lucie Šafářová, Klára Koukalová a Andrea Sestini...

Dříve samy náležely k hvězdám tenisového cirkusu, teď o něm Klára Koukalová, Lucie Šafářová a Andrea Hlaváčková zvesela a poutavě vyprávějí v novém televizním pořadu KANÁR+ na stanici CANAL+ Sport. O...

4. února 2026  15:46

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ahoj Kide, teda Side. Simon vzpomíná na setkání s Crosbym i šampionát v Praze

Plzeňský útočník Dominik Simon vyváží puk z vlastního pásma.

V roli benjamínka národního týmu zažil domácí mistrovství světa, odehrál přes 250 zápasů v NHL a dnes Dominik Simon obléká dres extraligové Plzně. Jak vzpomíná na sezony v Pittsburghu a setkání se...

4. února 2026  15:15

Raper Snoop Dogg nesl pochodeň. Od olympioniků dostal titul a svezl se na rolbě

Americký raper Snoop Dogg se na olympijském ledě svezl na rolbě. (3. února 2026)

Populární americký rapper Snoop Dogg oživil olympijskou atmosféru v Miláně. Ve středu se zařadil mezi osobnosti, které v rámci štafety přiblížily pochodeň ke stadionu San Siro. Zároveň se po úspěšném...

4. února 2026  14:26

