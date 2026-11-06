Napětí na hřišti začalo stoupat už na začátku druhého poločasu. Poté, co rozhodčí vyloučil jednoho z domácích fotbalistů, vběhlo na trávník několik funkcionářů Uberlandie. Situace se vyhrotila natolik, že utkání muselo být přibližně na 40 minut přerušeno.
Po tom, co se znovu duel rozběhl, se zdálo, že se zápas přece jen podaří dohrát. Jenže v deváté minutě nastavení přidalo Mamore třetí gól a jeho hráč Davi začal při oslavě údajně provokovat soupeřovu lavičku. To vyvolalo další konflikt. Na hřiště vběhl také trenér brankářů Uberlandie Paulo Sergio Dias dos Santos a během okamžiku se rozpoutala hromadná bitka.
Hráči i členové realizačních týmů si vyměňovali údery, došlo také na házení předmětů. Rozhodčí Fernando Patrick Drosghic Modesto měl následně pořádně napilno. Podle jeho zápisu bylo vyloučeno celkem 43 fotbalistů, osm členů trenérských štábů a dva funkcionáři Uberlandie. Celkový počet se tak zastavil na neuvěřitelných 53 červených kartách.
Rozhodčí ve své zprávě přiznal, že rozsah potyčky mu znemožnil standardně udělit všechny červené karty a dokončit závěrečný protokol. Kvůli chaosu a nedostatečnému zabezpečení proto utkání předčasně ukončil. Na stadionu musela zasahovat také vojenská policie. Hlavní arbitr navíc oznámil, že mu bylo vyhrožováno.
🇧🇷 A football match in Brazil has set a world record with 51 red cards. 43 players and 8 coaches were sent off after a huge fight broke out between Uberlândia and Mamoré. The fight lasted almost 40 minutes, and even ball boys reportedly joined in. Police had to intervene. https://t.co/RTmqlSHoHN— Speedline (@speedlne) November 4, 2026
Dosavadní rekord činil 36 červených karet. Ten padl v únoru 2011 během utkání argentinské páté ligy mezi týmy Atlético Claypole a Victoriano Arenas. Brazilský incident tak historické maximum výrazně překonal.
Celá událost má navíc ještě dohru. Uberlandia oznámila, že nenastoupí k odvetnému semifinále. Mamore totiž kvůli vyloučením nemělo dostatek způsobilých hráčů a k dispozici jich zůstalo pouze sedm. Uberlandia své rozhodnutí označila za gesto fair play. Mamore tak bez odehrání odvety postoupilo do finále.