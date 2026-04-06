Reklama s ikonami fotbalu má AI kopie. Messiho vystřídali Alcaraz i Verstappen

Společnost LEGO minulý týden představila novou reklamu, v níž se k jednomu stolu posadily fotbalové superhvězdy, aby společně z ikonické stavebnice složily trofej pro mistry světa. Během několika dnů se na internetu objevily verze vytvořené umělou inteligencí, které ve stejném duchu povolaly ke skládání i známé tváře dalších sportů. Ty stejně jako originál vyvolávají bouřlivé reakce.
Čtyři fotbalové ikony u jednoho stolu. Nová kampaň společnosti LEGO spojuje Messiho, Ronalda, Mbappého i Viníciuse. | foto: LEGO

Brazilská energie v 510 LEGO kostičkách. Sada Viníciuse Jr. sází na barvy...
CR7 v LEGO podobě. Sada s motivem písmene R a barvami Portugalska připomíná...
Argentinská legenda v 500 dílcích. Sada zachycuje ikonické momenty Messiho...
Rychlost, přesnost i francouzský styl. LEGO sada Kyliana Mbappého zachycuje...
V originálním spotu, který propojuje nadcházející fotbalové mistrovství světa se značkou LEGO, vystupují Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé a Vinícius Júnior.

Netrvalo však dlouho a na sociálních sítích se začaly šířit AI verze s hvězdami jiných sportů. Tenisovou odpověď na fotbalové legendy zveřejnily účty tennisphere a functionaltennis. Ke stolu v ní usedli Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Arthur Fils a Novak Djokovič, aby společně postavili trofej z Roland Garros.

Umělou inteligencí vytvořený spot působí poměrně realisticky a během jediného dne nasbíral zhruba 200 tisíc lajků a výrazně přes milion zhlédnutí. Někteří komentující dali najevo zklamání, že jde jen o falešné video. „Škoda, už jsem chtěl vytáhnout peněženku,“ napsal jeden z diváků. Většina reakcí se ale stočila spíš k výběru tenistů.

Právě účast Zvereva vadila části fanoušků nejvíc. „To, že je tam on, působí jako vtip,“ stojí v jednom z komentářů. „Proč zrovna on?“ ptal se další. Německý tenista se ale dočkal i zastání s tím, že jde o aktuální světovou trojku. Reakce vyvolala i přítomnost Arthura Filse. „Je tam jen proto, že je Francouz,“ poznamenal jeden z komentujících s odkazem na to, že hráči ve videu skládají trofej pro vítěze French Open.

Svou vlastní AI verzi reklamy dostali také piloti formule 1. Zveřejnily ji účty rafaelrleitao a marketing_leitao a i ona během dvou dnů nasbírala statisíce reakcí a sdílení. U stavění poháru pro mistra světa se zde sešli Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell a Andrea Kimi Antonelli.

Ani v tomto případě ale nebyli fanoušci s výběrem jezdců úplně spokojení. Podle některých ve videu chyběl pilot Ferrari Charles Leclerc. Jiní by zase vyměnili úřadujícího mistra světa Landa Norrise za veterána F1 Fernanda Alonsa.

Reklama s ikonami fotbalu má AI kopie. Messiho vystřídali Alcaraz i Verstappen

Společnost LEGO minulý týden představila novou reklamu, v níž se k jednomu stolu posadily fotbalové superhvězdy, aby společně z ikonické stavebnice složily trofej pro mistry světa. Během několika dnů...

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

