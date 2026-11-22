Věříte, že díky spolupráci se Slovanem začne do divadla chodit víc lidí?
Myslím si, že to může být dobrá přidaná hodnota. Mně hodně záleží na tom, abychom do veřejného prostoru dostávali informaci, že návštěva divadla rozhodně není elitářská záležitost. Jsme otevření široké veřejnosti a myslím si, že průnik mezi návštěvníky fotbalu a divadla je úplně přirozený.
Opravdu?
Ano. Od začátku své ředitelské kariéry bojuji proti představě, že tyhle dva světy spolu nesouvisejí. Nemám rád myšlenku, že ten, kdo dělá divadlo, nemůže být sportovec. Díky sobě i svým kolegům vím, že je to přesně naopak.
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Hrajeme v Liberci. Fotbalisté spolupracují s divadlem: Spojují nás příběhy a emoce
A vy sám chodíte na fotbal? Byl jste už na Slovanu?
Na Slovanu jsem byl před mnoha lety. Teď se mi to ještě nepodařilo, protože nástup do funkce je opravdu náročný. (Petr Michálek se stal ředitelem libereckého divadla letos v srpnu) Ale rozhodně vím, že na Slovan půjdu. A budu fandit.
Co dalšího mají podle vás fotbal a divadlo společného?
Těch společných věcí je několik. Jsou to samozřejmě emoce. A také zahraniční akvizice. I my nakupujeme nové akvizice z DAMU nebo JAMU. Jediný rozdíl je v tom, že je potom neprodáváme na trhu do Birminghamu nebo West Hamu. Ale na tom ještě budu pracovat. (směje se)
V minulosti se v divadle hrálo i představení z fotbalového prostředí. Mohlo by díky nové spolupráci vzniknout něco podobného?
Už jsem to panu řediteli Nezmarovi ze Slovanu naznačoval, že i tohle je možnost, jak by se spolupráce mohla dál vyvíjet. Rozhodně to do budoucna nevylučuji.
Společná fotbalovo-divadelní kampaň už odstartovala. Na co se lidé ještě mohou těšit?
Chtěl bych pochválit obě marketingová oddělení. Hodně mě oslovuje, že jde o dlouhodobou záležitost, která je rozložená v čase, chytře promyšlená a má jednotlivé fáze. Není to nějaká hurá akce, kdy uděláme jeden den večírek a druhý den už o tom nikdo neví. Kromě plakátů to budou velmi pěkná, vtipná a kreativní videa, billboardy a všechno bude směřovat k vyvrcholení akcí tady v divadle, kterou ještě ladíme. Abych to řekl po divadelnicku, celá kampaň má velmi promyšlenou dramaturgii.