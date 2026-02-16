Řecký lyžař pojal olympijský slalom po svém. Nezávodil. Zamával a loučil se

Když se se startovním číslem 31 (stejné jako jeho věk) postavil do startovní brány, věděl, že to bude znamenat nejen jeho olympijskou premiéru, ale rovněž loučení s kariérou.
Řek, který na mistrovství světa v roce 2023 získal senzační stříbro ve slalomu, se po svém posledním zranění už nedokázal vrátit do vrcholné formy.
Ginnis podstoupil deset operací a vrátil se k závodění, ale den před olympijským slalomem řekl, že veškerá snaha se „zhroutila“ během tréninku, kdy zjistil, že už nebude schopen závodit na nejvyšší úrovni.
„Už se do branek nebudu vrhat. Dostal jsem příležitost spustit se ze startovní brány, sjet svah a ukončit kariéru podle svých představ. A za to jsem hluboce vděčný,“ prohlásil už v neděli na Instagramu.
„Ještě jsme zkusili poslední injekci v naději, že to situaci uklidní,“ cituje ho po pondělním závodě agentura Reuters.
Po rozlučkové jízdě na olympijské trati ho kotník v lyžařských botách bolel. „Udělali jsme vše, co bylo v našich silách. Injekce, terapie. Nefungovalo to, taková je realita.“
Ginnis si podle svých slov poslední chvíle své kariéry užíval na „největším pódiu ze všech. „To, že jsem to dokázal zakončit nezískáním „medaile“, ale tím, že jsem se mohl stát olympionikem, je něco magického,“ dodal.
První kolo olympijského slalomu provázelo husté sněžení. Na těžké trati bylo klasifikováno jen 44 z 96 slalomářů, kteří se postavili na start. Na umístění na konci první třicítky stačil Jonu Eriku Sigurdssonovi z Islandu odstup 8,37 sekundy od lídra závodu Nora McGratha.
Těžké podmínky nezvládl brazilský vítěz obřího slalomu Braathen, který byl na prvních dvou mezičasech byl nejrychlejší, ale pak mu ujela vnitřní lyže a on skončil na boku. Z favoritů vypadl také Fin Hallberg či Rakušan Felller.