Řecký lyžař pojal olympijský slalom po svém. Nezávodil. Zamával a loučil se

  14:46
Spustil se na trať, najel do první branky, ale pak už jen dlouhými a pomalými oblouky sjel do cílového prostoru. Řecký lyžař AJ Ginnis pojal olympijský slalom v Bormiu jen jako loučení se závodní kariérou. Zranění ho už nepustila dál.
Aj Ginnis z Řecka během svého prvního kola v mužském slalomu. (16. února 2026)

Aj Ginnis z Řecka během svého prvního kola v mužském slalomu. (16. února 2026) | foto: Gintare KarpaviciuteReuters

Aj Ginnis z Řecka v akci během svého prvního kola v mužském slalomu. (16. února...
Řecký lyžař Aj Ginnis na trati olympijského slalomu (16. února 2026)
Řecký lyžař Aj Ginnis na trati olympijského slalomu (16. února 2026)
Řecký lyžař Aj Ginnis na trati olympijského slalomu (16. února 2026)
7 fotografií

Když se se startovním číslem 31 (stejné jako jeho věk) postavil do startovní brány, věděl, že to bude znamenat nejen jeho olympijskou premiéru, ale rovněž loučení s kariérou.

Řek, který na mistrovství světa v roce 2023 získal senzační stříbro ve slalomu, se po svém posledním zranění už nedokázal vrátit do vrcholné formy.

Řecká senzace. AJ Ginnis byl ve slalomu v Chamonix druhý, vyhrál Zenhäusern

Ginnis podstoupil deset operací a vrátil se k závodění, ale den před olympijským slalomem řekl, že veškerá snaha se „zhroutila“ během tréninku, kdy zjistil, že už nebude schopen závodit na nejvyšší úrovni.

„Už se do branek nebudu vrhat. Dostal jsem příležitost spustit se ze startovní brány, sjet svah a ukončit kariéru podle svých představ. A za to jsem hluboce vděčný,“ prohlásil už v neděli na Instagramu.

Müller slalom v hustém sněžení nedojel. Pod modrou oblohou pak zvítězil Meillard

„Ještě jsme zkusili poslední injekci v naději, že to situaci uklidní,“ cituje ho po pondělním závodě agentura Reuters.

Po rozlučkové jízdě na olympijské trati ho kotník v lyžařských botách bolel. „Udělali jsme vše, co bylo v našich silách. Injekce, terapie. Nefungovalo to, taková je realita.“

Ginnis si podle svých slov poslední chvíle své kariéry užíval na „největším pódiu ze všech. „To, že jsem to dokázal zakončit nezískáním „medaile“, ale tím, že jsem se mohl stát olympionikem, je něco magického,“ dodal.

Ginnis musí na operaci. Pro řeckého slalomáře a medailistu z MS sezona skončila

První kolo olympijského slalomu provázelo husté sněžení. Na těžké trati bylo klasifikováno jen 44 z 96 slalomářů, kteří se postavili na start. Na umístění na konci první třicítky stačil Jonu Eriku Sigurdssonovi z Islandu odstup 8,37 sekundy od lídra závodu Nora McGratha.

Těžké podmínky nezvládl brazilský vítěz obřího slalomu Braathen, který byl na prvních dvou mezičasech byl nejrychlejší, ale pak mu ujela vnitřní lyže a on skončil na boku. Z favoritů vypadl také Fin Hallberg či Rakušan Felller.

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller extrémní slalom nedokončil, curleři vyzvou Kanadu

Sledujeme online
Marek Müller padá při sjezdu během slalomu. (16. února 2026)

Jen ve dvou soutěžích má během desátého dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo své zastoupení český sport. Lyžař Marek Müller v Bormiu v hustém sněžení nedokončil první kolo...

16. února 2026,  aktualizováno  15:21

Müller slalom v hustém sněžení nedojel. Pod modrou oblohou pak zvítězil Meillard

Zlatý medailista Loic Meillard ze Švýcarska slaví vítězství ve slalomu mužů....

Olympijským vítězem ve slalomu se v Bormiu stal švýcarský lyžař Loic Meillard. V závodě poznamenaném dramatickými proměnami počasí zvítězil před Rakušanem Gstreinem a Norem Kristoffersenem. Jediný...

16. února 2026  9:40,  aktualizováno  15:03

Hledá se hrdina. Kteří Češi zazářili na minulých hrách? Turek, Havlát i Krejčí

David Krejčí rozhodl nájezdy proti Švýcarsku.

Už není prostor pro selhání. Prohra znamená okamžitý konec českých nadějí na hokejové medaile z her v Miláně. Aby na ně národní tým po rozpačitém vstupu do turnaje ještě dosáhl, hodil by se mu nějaký...

16. února 2026  15:01

Barcelona podala oficiální stížnost na sudí. Flick přiznal: Šel jsem do jejich kabiny

Strkanice v semifinále Copa del Rey mezi Barcelonou a Atlétikem Madrid.

Po čtvrtečním pohárovém výprasku 0:4 na půdě Atlétika Madrid fotbalová Barcelona hlasitě kritizovala výkon sudích. Jen u toho ale nezůstalo. V sobotu katalánský klub podal oficiální stížnost...

16. února 2026  14:48

Řecký lyžař pojal olympijský slalom po svém. Nezávodil. Zamával a loučil se

Aj Ginnis z Řecka během svého prvního kola v mužském slalomu. (16. února 2026)

Spustil se na trať, najel do první branky, ale pak už jen dlouhými a pomalými oblouky sjel do cílového prostoru. Řecký lyžař AJ Ginnis pojal olympijský slalom v Bormiu jen jako loučení se závodní...

16. února 2026  14:46

Z mexického ledu se bruslařka dostala až na olympiádu. Ovšem v trochu jiné roli

Dobrovolníci na olympijských hrách v Milánu a Cortině.

Nedostávají se do záběrů kamer tak jako sportovci. Ale ti by bez nich na olympiádě ani nemohli být. Tisíce lidí pracují na hrách často od rána až do noci, aby zajistili plynulý chod největší...

16. února 2026  14:34

V Olomouci hledají střelce. Chyběl lepší kop, nebo větší rvavost, ví trenér Sigmy

Olomoucký útočník Antonín Růsek padá k zemi po souboji s plzeňským obráncem...

Stejné chyby, stejné známky. Olomoucká Sigma má problém se střílením gólů. Tak jako minulý týden v Ostravě nevyužila šance a prohrála. V sobotu proti fotbalové Plzni (1:2) došlo k mírnému zlepšení,...

16. února 2026  14:22

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

14. února 2026  23:46,  aktualizováno  16. 2. 14:07

Penalta i další situace na Spartě správně, řekla komise. Posvětila i gól Liberce

Sudí Lukáš Nehasil a kapitán Lukáš Haraslín diskutují během utkání Sparty proti...

Hned tři situace, k nimž se komise rozhodčích po víkendu vyjádřila, se odehrály v zápase fotbalistů Sparty s Hradcem Králové (2:0). A všechny byly podle ní vyřešené správně. Jednalo se o penaltu na...

16. února 2026  14:06

Hokejisté bez Faksy, Pastrňák před bitvou s Dány trénuje vedle Červenky a Sedláka

Aktualizujeme
David Pastrňák se připravuje na trénink národního týmu v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii Čeští hokejisté ladí formu. Před osmifinále olympijského turnaje se snaží vyřešit problémy v sestavě a na pondělní trénink vyrazili bez zraněného centra Radka Faksy. Zatím trápící se David Pastrňák...

16. února 2026  14:01

V Německu jsem Daridu sledoval, hlásí Neto. Teď se s ním sejde v Hradci

Elione Fernandes Neto poprvé v královéhradeckém dresu

V neděli vpodvečer sice ještě v Praze na Letné v zápase se Spartou v kádru týmu nebyl, ale přesto si od něj ve fotbalovém Hradci hodně slibují. Pokud byste totiž hledali překvapivý zimní nákup do...

16. února 2026  13:56

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

16. února 2026  13:37

