Plně obsazený černý minibus projížděl po silnici E70 mezi městy Caransebes a Lugoj v západním Rumunsku, když krátce po 13. hodině předjížděl jiné auto.
Ze záběrů z palubní kamery právě předjížděného vozu je patrné, že řidič minivanu po předjetí dává pravý blinkr a chystá se zařadit zpět do svého pruhu. V té chvíli se v protisměru objeví červený kamion. Řidič minibusu však manévr nedokončí, mírně vybočí do protisměru, dává levý blinkr, ale to už následuje obrovská rána.
Na místě zemřelo sedm lidí, další tři jsou v nemocnici. Všichni byli podle médií ve věku 28-30 let.
„V těchto těžkých chvílích vyjadřuji se všemi Řeky upřímnou soustrast rodinám obětí a komunitě PAOK,“ uvedl podle Reuters řecký premiér Kyriakos Mitsotakis.
Soustrast vyjádřil i samotný klub. „Truchlíme s jejich rodinami, myslím na jejich blízké. Modlím se za zraněné, kteří v těchto hodinách bojují o život,“ řekl šéf klubu Ivan Savvidis.
Přesnou příčinu nehody šetří policie.
Soustrast vyjádřila evropská fotbalová asociace UEFA a také francouzský Lyon, v němž hrají také Pavel Šulc a Adam Karabec. Klub uvedl, že před čtvrtečním zápasem uspořádá vzpomínkovou akci.
UEFA ale zamítla žádost řeckého klubu, v němž působí i brankář Jiří Pavlenka, o odložení zápasu.
Lyon před posledním kolem Evropské ligy tabulku soutěže vede a má jisté osmifinále. PAOK je dvanáctý.