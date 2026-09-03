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Rasismus v polském fotbale. Fanoušci dělali na slavícího útočníka opičí skřeky

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  16:15
Korona Kielce II v polském poháru vyzvala Radomiak Radom.

Korona Kielce II v polském poháru vyzvala Radomiak Radom. | foto: ČTK

Korona Kielce II v polském poháru vyzvala Radomiak Radom.
Korona Kielce II v polském poháru vyzvala Radomiak Radom.
Korona Kielce II v polském poháru vyzvala Radomiak Radom.
Korona Kielce II v polském poháru vyzvala Radomiak Radom.
5 fotografií
Utkání prvního kola Polského poháru mezi rezervou Korony Kielce a Radomiakem Radom zastínilo rasistické chování domácích fanoušků. Na útočníka Ronalda Alfonsa Lumunga totiž začali dělat opičí skřeky.

Incident se odehrál ve 31. minutě hry. Lumungo vstřelil jediný gól zápasu, během oslavy se spoluhráči ale začala část fanoušků Korony směrem k fotbalistovi vydávat zvuky napodobující opice.

Situace si všimli také rozhodčí. Hlavní sudí se společně s delegátem utkání radil, jak vzniklou situaci řešit. Nakonec se rozhodli, že se bude pokračovat ve hře. K dalšímu podobnému incidentu už podle dostupných informací nedošlo.

Radomiak se proti chování fanoušků následně ohradil také na sociálních sítích. Klub záběry z incidentu zveřejnil a upozornil na rasistické pokřiky, které z domácího sektoru během utkání zaznívaly.

1910radomiak

Ważne słowa naszego pomocnika Ibrahimy Camary na temat dzisiejszych wydarzeń podczas meczu z Koroną II Kielce ️

1. září 2026 v 20:27, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 12:51
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Na incident reagoval také Lumungův spoluhráč Ibrahima Camará.

„Jsou momenty, které dokazují, jak moc se ještě musíme zlepšit. Existují hranice, které by se neměly překračovat. Ani na stadionu, ani mimo něj,“ uvedl guinejský záložník.

Ve svém vyjádření byl důrazný. „Vím, kdo jsem, a jsem na to hrdý, takže nebudu ignorovat chování, které je prostě nepřijatelné,“ řekl a dodal, že fotbal by měl lidi spojovat, nikoliv dávat prostor pohrdání a předsudkům.

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