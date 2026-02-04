Snoop Dogg nesl olympijskou pochodeň v ulicích města Gallarate, které leží necelých čtyřicet kilometrů od Milána. Právě na stadionu San Siro se v pátek večer uskuteční slavnostní zahájení letošní olympiády.
„Snoop Dogg nese olympijskou pochodeň. Víc není třeba dodávat,“ stojí u fotografií na oficiálním instagramovém účtu MilanoCortina2026.
Pro rappera jde o návrat na olympijskou scénu jako člena týmu NBCUniversal. V této roli se představil už v roce 2024, kdy bavil fanoušky neotřelými postřehy z dění na pařížských hrách.
Tehdy byl také jedním z nosičů olympijské pochodně a výrazně se zapsal i do slavnostního představení pořadatelského města her v roce 2028, Los Angeles.
Nyní se Snoop Dogg, kterého americký olympijský tým jmenoval svým čestným trenérem, bude setkávat s fanoušky jak v ulicích Milána, tak v horských střediscích v Dolomitech.
„Bylo mi velkou ctí nést pochodeň. Chci sportovcům, lidem v itálii i po celém světě přinést mír a lásku, protože o tom olympijské hry jsou,“ vzkázal Snoop Dogg ve videu na Instagramu MilanoCortina2026.
„Náš ambasador štěstí se vrací,“ cituje web Olympics.com Molly Solomonovou, výkonnou producentku NBC Olympics. „Nemůžeme se dočkat, až uvidíme, jak si kluk z Long Beach poradí se sněhem a ledem Itálie na své úplně první zimní olympiádě.“
Zatím si vede čestný trenér amerického olympijského týmu dobře. Sportovce chodí podporovat na tréninky. Už v úterý vyrazil třeba za krasobruslaři. A dokonce se svezl na rolbě na úpravu ledu.