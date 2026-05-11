Klub informaci o úmrtí Flickova otce oznámil krátce před zápasem. Další podrobnosti však nezveřejnil. „FC Barcelona a celá rodina Blaugranas chtějí vyjádřit veškerou naši podporu Hansimu Flickovi po smrti jeho otce. V této těžké chvíli myslíme na něj i jeho rodinu,“ uvedl klub v oficiálním prohlášení.
Hráči Barcelony i Realu Madrid následně nastoupili s černými páskami a před výkopem držel stadion minutu ticha.
Barcelona nakonec zvládla jeden z nejdůležitějších zápasů sezony s přehledem. Do posledního El Clásica ročníku vstupovala s jedenáctibodovým náskokem a výhra nad úhlavním rivalem definitivně potvrdila další titul v La Lize. O góly se postarali Marcus Rashford a Ferran Torres.
„Na tenhle den nikdy nezapomenu,“ řekl Flick v televizním rozhovoru po zápase. „Byl to pro mě velmi těžký den, začalo to zprávou o smrti mého otce. Náš tým byl ale fantastický.“
Na svého trenéra nezapomněli ani samotní hráči Barcelony. Během oslav ho několikrát vyhodili do vzduchu a záložník Frenkie de Jong zdůraznil, jak důležitou roli Flick pro mužstvo hraje. „Má velmi jasné představy, ale zároveň dává hráčům velkou svobodu. Díky tomu můžeme ukázat naši kvalitu,“ uvedl nizozemský reprezentant.
Sám Flick po závěrečném hvizdu mluvil hlavně o soudržnosti týmu. „Jsme jako rodina. Hráči do toho dnes dali všechno a já jsem na ně opravdu hrdý,“ řekl německý kouč. „Vyhrát titul právě v El Clásicu proti Realu Madrid je něco výjimečného.“