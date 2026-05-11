Ráno mu zemřel otec, večer slavil titul. Flick prožil nejtěžší den kariéry

Autor:
  13:19
Trenér Barcelony Hans Flick má za sebou mimořádně náročný den. Jen několik hodin poté, co se dozvěděl o smrti svého otce, vedl katalánský klub do prestižního El Clásica proti Realu Madrid. Barcelona nakonec zvítězila 2:0 a zajistila si druhý ligový titul v řadě.
Hansi Flick během oslav mistrovského titulu Barcelony. | foto: rosdemora / AlamyProfimedia.cz

Fotbalisté Barcelony slaví zisk mistrovského titulu ve španělské lize.
Barcelonský kouč Hansi Flick během utkání s Atlétikem.
Klub informaci o úmrtí Flickova otce oznámil krátce před zápasem. Další podrobnosti však nezveřejnil. „FC Barcelona a celá rodina Blaugranas chtějí vyjádřit veškerou naši podporu Hansimu Flickovi po smrti jeho otce. V této těžké chvíli myslíme na něj i jeho rodinu,“ uvedl klub v oficiálním prohlášení.

Hráči Barcelony i Realu Madrid následně nastoupili s černými páskami a před výkopem držel stadion minutu ticha.

Barcelona nakonec zvládla jeden z nejdůležitějších zápasů sezony s přehledem. Do posledního El Clásica ročníku vstupovala s jedenáctibodovým náskokem a výhra nad úhlavním rivalem definitivně potvrdila další titul v La Lize. O góly se postarali Marcus Rashford a Ferran Torres.

„Na tenhle den nikdy nezapomenu,“ řekl Flick v televizním rozhovoru po zápase. „Byl to pro mě velmi těžký den, začalo to zprávou o smrti mého otce. Náš tým byl ale fantastický.“

Výhra v El Clásicu začala oslavy. Barcelona porazila Real a má 29. mistrovský titul

Na svého trenéra nezapomněli ani samotní hráči Barcelony. Během oslav ho několikrát vyhodili do vzduchu a záložník Frenkie de Jong zdůraznil, jak důležitou roli Flick pro mužstvo hraje. „Má velmi jasné představy, ale zároveň dává hráčům velkou svobodu. Díky tomu můžeme ukázat naši kvalitu,“ uvedl nizozemský reprezentant.

Sám Flick po závěrečném hvizdu mluvil hlavně o soudržnosti týmu. „Jsme jako rodina. Hráči do toho dnes dali všechno a já jsem na ně opravdu hrdý,“ řekl německý kouč. „Vyhrát titul právě v El Clásicu proti Realu Madrid je něco výjimečného.“

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Reprezentace se vrátí na Letnou. V přípravě na MS ji prozkouší Kosovo

Tomáš Souček utěšuje neúspěšného exekutora v penaltovém rozstřelu Mojmíra...

Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře...

11. května 2026  13:17

Nosková si v Římě čtvrtfinále nezahraje, prohrála s přemožitelkou Sabalenkové

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Římě.

Třináctá tenistka světového žebříčku Linda Nosková do čtvrtfinále antukového turnaje v Římě nepostoupila. S Rumunkou Soranou Cirsteaovou prohrála v italské metropoli 2:6, 4:6. Utkání proti nasazené...

11. května 2026  13:03

Krok do neznáma. Tak se předveďte! Mladí test zvládli, teď se ale očekávají výsledky

Radim Rulík v utkání se Švýcarskem na Švédských hrách.

Usedl za stůl, nasadil si brýle a spustil. Při této příležitosti a v roli kouče národního týmu naposledy. Radim Rulík přečetl pětadvacet jmen, která s ním odcestují do Švýcarska. Mezi nimi i taková,...

11. května 2026  12:17

Přihlaste se, vyzývá policie fanoušky, kteří vtrhli na hřiště. Už zahájila trestní řízení

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Policisté už vědí, kdo v závěru víkendového derby napadl brankáře sparťanských fotbalistů Jakuba Surovčíka. Znají i totožnost dalších fanoušků, kteří jsou podezřelí z protiprávního jednání....

11. května 2026  11:59

Šéf Hradce Kmoníček: Nasazení a nastavení hráčů v play off se mi nelíbilo

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Kabina s méně cizinci a další velké jméno, které přichází od největšího rivala? Ke dvěma výrazným momentům tvorby kádru pro příští sezonu přidává generální manažer hradeckého hokejového Mountfieldu...

11. května 2026  11:40

Vacek se po konci kariéry ptá: Jak funguje LinkedIn? Fotbal už jen v Dobrouči

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka, u kterého asistoval...

Rozlučka s kariérou fotbalového záložníka Kamila Vacka v rámci domácí odvety Pardubic s Karvinou (1:3 po prodloužení) se plánovala dlouhé týdny do posledního detailu. Ten vůbec nejkrásnější z celého...

11. května 2026  11:30

Prohrála v kvalifikaci, přesto září dál. Bartůňková opět okouzlila tenisový svět

Nikola Bartůňková se hecuje ve třetím kole turnaje v Římě.

Už je to šest dní, co Nikola Bartůňková na turnaji v Římě neuspěla v posledním kole kvalifikace. Přesto je česká tenistka v italské metropoli stále ve hře a vyhlíží osmifinále. Do hlavní soutěže se...

11. května 2026  11:14

Knicks rekordní palbou ukončili další tým. Wembanyama loktem uzemnil soupeře

Miles McBride přijímá gratulace od spoluhráče Mitchella Robinsona.

Rozhodující zápas první kola NBA s Atlantou vyhráli o padesát, sezonu Philadelphie v neděli ukončili na jejím hřišti už ve čtvrtém zápase o 30. Basketbalisté New York Knicks postoupili i díky...

11. května 2026  7:22,  aktualizováno  10:47

Stop násilí! Vingegaard a další jezdci Vismy jedou Giro s namalovaným nehtem

Jonas Vingegaard a někteří jeho týmoví kolegové ze stáje Visma–Lease a Bike...

Fanoušci si během úvodních etap letošního Gira d’Italia začali všímat zvláštního detailu na rukou jezdců stáje Visma–Lease a Bike. Několik z nich totiž nastoupilo do závodu s jedním červeně...

11. května 2026  10:40

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

11. května 2026  10:31

Česká kolová po letech opět na nejvyšším stupni. Adam a Horák vyhráli turnaj SP

Radek Adam (v popředí) a Tomáš Horák na MS v sálové cyklistice v roce 2025.

Radek Adam a Tomáš Horák vyhráli v Maďarsku turnaj Světového poháru v kolové. To se podle webu ceskakolova.cz českým cyklistům povedlo naposledy před 12 lety, kdy v Rakousku triumfovali Petr Skoták s...

11. května 2026  10:14

