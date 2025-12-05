Módní dům tak navazuje na téměř dvacetileté partnerství s americkým olympijským a paralympijským výborem. Uniformy doplní i rozsáhlá fanouškovská kolekce, která se začíná prodávat ve Spojených státech i v Itálii.
Uniforma pro zahajovací ceremoniál staví na elegantním bílém vlněném kabátu s dřevěnými knoflíky inspirovanými historickým stylem, ikonickém pleteném roláku s vyobrazením americké vlajky a tmavých vlněných kalhotách.
Na závěrečný ceremoniál si pak sportovci obléknou modernější verzi – prošívanou bundu s výrazným nápisem Team USA, rolák v barvách americké trikolory a bílé kalhoty.
Oba outfity doplňují barevné čepice a palčáky, kožený opasek a alpské semišové boty s červenými tkaničkami. Všechny kusy byly vyrobeny ve Spojených státech.
Je to čest, která nikdy nevybledne
Šéf brandingu a inovací David Lauren zdůraznil, že značka chce prostřednictvím designu vyprávět příběh amerického ducha: „Oblékat téměř 20 let sportovce USA je obrovská čest. Tyto uniformy, nadčasové i moderní, vyjadřují optimismus a neúnavnou touhu po dokonalosti.“
Podle šéfky amerického olympijského výboru Sarah Hirshlandové partnerství se značkou pomáhá reprezentovat USA s hrdostí, řemeslným umem a inovacemi.
Součástí kolekce je i široká řada oblečení pro veřejnost – v pánských, dámských i dětských variantách. Od svetrů a péřových bund po fleecové svrchníky a doplňky. Barevná paleta se drží tradičních červených, bílých a modrých tónů, doplněných nápisy „Team USA“.
Fanoušci si mohou vybírat od drobných doplňků za 25 dolarů (asi 580 Kč) až po luxusní koženou bundu z ovčí kůže za 3498 dolarů (zhruba 81 tisíc Kč).