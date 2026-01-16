Značka s prvním sezonním grandslamem v sezoně spolupracuje už šestý rok v řadě. Kromě toho ale dodává oblečení i pro Wimbledon a US Open, takže je přítomná na třech ze čtyř největších tenisových akcí.
|
Uniformy pro Australian Open 2026 mají vedle tradičního „polo“ vzhledu myslet i na realitu lednového Melbourne, kde často panují vysoké teploty. Proto se značka opírá o funkční materiály, UV ochranu a recyklovaná vlákna, což ocení zejména ti, kteří tráví na slunci dlouhé hodiny.
|
Součástí spolupráce bude i kolekce pro fanoušky. Nabídne například síťovaná polo trička, kraťasy z francouzského froté, žakárové ručníky, kšiltovky i další doplňky. Vše v barvách, které ladí s modrými kurty a letní atmosférou melbournského grandslamu.
Kolekci bude možné pořídit online i přímo v areálu turnaje. Do Melbourne Parku se navíc vrací i program Create-Your-Own, díky němuž si fanoušci mohou nechat na vybrané kousky doplnit iniciály nebo motivy inspirované tenisem. Ralph Lauren zároveň zůstává partnerem akce Glam Slam, která se během turnaje tradičně věnuje komunitě LGBTQIA+ a propojuje sportovní atmosféru s důrazem na inkluzi.