Podavači i rozhodčí od návrháře. Ralph Lauren ukázal kolekci pro Australian Open

Autor:
  16:02
Tenisové Australian Open i v roce 2026 sází na osvědčenou klasiku. Americká módní značka Ralph Lauren bude i tentokrát oblékat turnajové zázemí, od hlavních rozhodčích, přes děti podávající míčky, až po další členy organizačního týmu.
Australian Open i v roce 2026 sází na osvědčenou klasiku. Americká módní značka...

Australian Open i v roce 2026 sází na osvědčenou klasiku. Americká módní značka Ralph Lauren se vrací jako partner turnaje a znovu oblékne tým, který se stará o průběh přímo na kurtech i v jejich zázemí. | foto: Instagram @poloralphlauren

Australian Open i v roce 2026 sází na osvědčenou klasiku. Americká módní značka...
Australian Open i v roce 2026 sází na osvědčenou klasiku. Americká módní značka...
Australian Open i v roce 2026 sází na osvědčenou klasiku. Americká módní značka...
Australian Open i v roce 2026 sází na osvědčenou klasiku. Americká módní značka...
20 fotografií

Značka s prvním sezonním grandslamem v sezoně spolupracuje už šestý rok v řadě. Kromě toho ale dodává oblečení i pro Wimbledon a US Open, takže je přítomná na třech ze čtyř největších tenisových akcí.

Nejvíc Čechů na grandslamu za 18 let. Opory doplňují naděje, zazáří někdo?

Uniformy pro Australian Open 2026 mají vedle tradičního „polo“ vzhledu myslet i na realitu lednového Melbourne, kde často panují vysoké teploty. Proto se značka opírá o funkční materiály, UV ochranu a recyklovaná vlákna, což ocení zejména ti, kteří tráví na slunci dlouhé hodiny.

Nekultivovaní lidé tomu nerozumí. Ósakaová odpálkovala kritiky svých outfitů

Součástí spolupráce bude i kolekce pro fanoušky. Nabídne například síťovaná polo trička, kraťasy z francouzského froté, žakárové ručníky, kšiltovky i další doplňky. Vše v barvách, které ladí s modrými kurty a letní atmosférou melbournského grandslamu.

Kolekci bude možné pořídit online i přímo v areálu turnaje. Do Melbourne Parku se navíc vrací i program Create-Your-Own, díky němuž si fanoušci mohou nechat na vybrané kousky doplnit iniciály nebo motivy inspirované tenisem. Ralph Lauren zároveň zůstává partnerem akce Glam Slam, která se během turnaje tradičně věnuje komunitě LGBTQIA+ a propojuje sportovní atmosféru s důrazem na inkluzi.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Slavia vs. BrannFotbal - - 16. 1. 2026:Slavia vs. Brann //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.15
  • 2.70
  • 4.00
Bartoň vs. KukuškinTenis - - 16. 1. 2026:Bartoň vs. Kukuškin //www.idnes.cz/sport
Živě4:5
  • 5.46
  • -
  • 1.14
Vítkovice vs. LitvínovHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Vítkovice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
16. 1. 17:30
  • 1.70
  • 4.44
  • 4.03
Ml. Boleslav vs. PardubiceHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
16. 1. 17:30
  • 3.34
  • 4.25
  • 1.90
Č. Budějovice vs. PlzeňHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Č. Budějovice vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
16. 1. 17:30
  • 2.27
  • 3.95
  • 2.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonistky startují do štafety žen v Ruhpoldingu.

Světový pohár v biatlonu pádí k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme od středy do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

16. ledna 2026  16:19

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

16. ledna 2026  16:18

Špaček se konečně dočkal. Při debutu v NHL obstál, udrží se v klubu díky marodce?

David Špaček sleduje vhazování.

Na debut v NHL čekal dlouho. Nyní se opakované přizvání do prvního týmu konečně přetavilo v premiérový start v nejlepší hokejové lize světa. David Špaček porážce Minnesoty s Winnipegem 2:6 sice...

16. ledna 2026  16:17

Sprint ovládla H. Öbergová, Češky střelbu ze štafety nezopakovaly a jsou bez bodů

Hanna Öbergová na trati sprintu v Ruhpoldingu.

Před týdnem se v Oberhofu radovala z vítězství ve sprintu její sestra Elvira, v pátek na stejné trati triumfovala v Ruhpoldingu Hanna Öbergová. Švédka zvládla sestřílet všech deset terčů a zapsala...

16. ledna 2026  13:30,  aktualizováno  16:14

Podavači i rozhodčí od návrháře. Ralph Lauren ukázal kolekci pro Australian Open

Australian Open i v roce 2026 sází na osvědčenou klasiku. Americká módní značka...

Tenisové Australian Open i v roce 2026 sází na osvědčenou klasiku. Americká módní značka Ralph Lauren bude i tentokrát oblékat turnajové zázemí, od hlavních rozhodčích, přes děti podávající míčky, až...

16. ledna 2026  16:02

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamířila už posedmé za sebou. Závodí se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

15. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  16. 1. 15:43

ONLINE: Sparta hraje přípravu s Malmö, Slavia generálku proti Brannu Bergen

Sledujeme online
Útočník Matyáš Vojta slaví svůj gól se Sivertem Mannsverkem.

Sparťanští fotbalisté hrají první zápas na zimním soustředění ve Španělsku. Jejich soupeřem je švédské Malmö a utkání má výkop v 15 hodin. O hodinu později nastoupí i Slavie, která se také nachází ve...

16. ledna 2026  15:04

Red Bull ukázal novou formuli. Monopost odhalil úchvatným leteckým manévrem

Český pilot Martin Šonka odhaluje monopost Red Bullu pro novou sezonu formule 1.

Proletěl jen těsně nad zakrytým objektem. Téměř ztratil rychlost, najednou se prudce zvedl a pomocí lana ukotveného na ocasu letadla strhl plachtu. Unikátní manévr českého akrobatického pilota...

16. ledna 2026  15:01

Loprais v předposlední etapě Dakaru ztratil, šance na vítězství se mu vzdálila

Český závodník Aleš Loprais s kamionem Iveco na Rallye Dakar

Aleš Loprais obsadil ve 12. etapě Rallye Dakar páté místo mezi kamiony a před závěrečnou etapou vzrostla jeho ztráta na vedoucího Litevce Vaidotase Žalu na 21 minut. Etapu vyhrál průběžně třetí...

16. ledna 2026  14:46

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

16. ledna 2026  14:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zabystřan skončil v super-G ve Wengenu čtrnáctý, poprvé vyhrál Franzoni

Jan Zabystřan během Super-G ve Wengenu.

Lyžař Jan Zabystřan obsadil 14. místo v superobřím slalomu Světového poháru ve Wengenu a vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek v olympijské sezoně. Pro premiérové vítězství v kariéře si na...

16. ledna 2026  14:33

Ledecká srší dobrou náladou. Internet baví tanečky na letišti, v dešti i v koupelně

Ester Ledecká s cenou pro Sportovce roku 2025

Ester Ledecká ukázala, že si i uprostřed nabité sezony zvládá zachovat nadhled a pohodu. Trojnásobná olympijská vítězka se před závodním víkendem v italském Tarvisiu ozvala fanouškům na sociálních...

16. ledna 2026  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.