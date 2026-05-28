Přípravy svatby mladšího bratra legendárního formulového šampiona Michaela Schumachera již delší dobu sledují stanice Sky a Wow, které dvojici doprovázejí až k samotnému obřadu. Díky tomu se veřejnost dozvěděla i některé detaily chystané veselky. Oba ženichové zvolili pro svůj velký den tmavě modré obleky. A jak se zdá, nebudou v tom sami.
„Na svatbě bude 110 lidí. Každý druhý bude mít tmavě modrý oblek. Vůbec vás tam nepůjde najít,“ glosoval s nadsázkou Schumacherův syn David.
Ralf Schumacher patřil mezi výrazné osobnosti formule 1. Během své kariéry si připsal šest vítězství, z toho tři v roce 2001. Závodil až do roku 2012, později se přesunul k práci televizního komentátora a v motorsportu zůstává aktivní také jako ambasador F1.
Navzdory svému působení ve světě motorsportu a médií, Ralf Schumacher si své soukromí vždy střežil. V roce 2001 se oženil s modelkou Corou-Caroline Brinkmannovou, v ten samý rok se narodil jejich jediný syn David, který je rovněž závodní jezdcem. Manželství skončilo v roce 2015.
Že žije s mužem, Schumacher oznámil v roce 2024. Jeho coming out vyvolal značnou pozornost. Stal se zatím druhým pilotem F1, který veřejně promluvil o své homosexualitě. Tím prvním byl britský závodník Mike Beuttler, který jezdil v letech 1971 až 1973 a zemřel v roce 1988.
|
Bývalý závodník F1 a bratr Michaela Schumachera prozradil, že je gay