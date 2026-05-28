Ralfa Schumachera čeká svatba. Partnera si vezme ve slavném Saint-Tropez

  13:59
Bývalého pilota formule 1 Ralfa Schumachera čeká tento víkend svatba. V Saint-Tropez si vezme svého partnera Étienna Bousqueta-Cassagnea. Slavnostní den se odehraje v kulisách oblíbeného letoviska na jihu Francie a chybět u něj nebudou ani televizní kamery.
Ralf Schumacher a jeho partner Étienne Bousquet-Cassagne | foto: ČTK

Přípravy svatby mladšího bratra legendárního formulového šampiona Michaela Schumachera již delší dobu sledují stanice Sky a Wow, které dvojici doprovázejí až k samotnému obřadu. Díky tomu se veřejnost dozvěděla i některé detaily chystané veselky. Oba ženichové zvolili pro svůj velký den tmavě modré obleky. A jak se zdá, nebudou v tom sami.

„Na svatbě bude 110 lidí. Každý druhý bude mít tmavě modrý oblek. Vůbec vás tam nepůjde najít,“ glosoval s nadsázkou Schumacherův syn David.

Ralf Schumacher patřil mezi výrazné osobnosti formule 1. Během své kariéry si připsal šest vítězství, z toho tři v roce 2001. Závodil až do roku 2012, později se přesunul k práci televizního komentátora a v motorsportu zůstává aktivní také jako ambasador F1.

Navzdory svému působení ve světě motorsportu a médií, Ralf Schumacher si své soukromí vždy střežil. V roce 2001 se oženil s modelkou Corou-Caroline Brinkmannovou, v ten samý rok se narodil jejich jediný syn David, který je rovněž závodní jezdcem. Manželství skončilo v roce 2015.

Že žije s mužem, Schumacher oznámil v roce 2024. Jeho coming out vyvolal značnou pozornost. Stal se zatím druhým pilotem F1, který veřejně promluvil o své homosexualitě. Tím prvním byl britský závodník Mike Beuttler, který jezdil v letech 1971 až 1973 a zemřel v roce 1988.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Giro ONLINE: Dolomitská předehra se stěnou na závěr. Kopecký jede v úniku

Sledujeme online
Cyklisté na trati 15. etapy Gira

Cyklistické Giro pomalu míří do svého závěru. Ještě předtím, než v pátek a v sobotu jezdce na celkové pořadí v čele s Jonasem Vingegaardem prověří poslední velké hory, je na programu zvlněná etapa...

