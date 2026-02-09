Rakouský Hulk se zapsal do historie. Karl získal olympijské zlato jako nejstarší vítěz

David Chuchma
  16:31
Zimní olympijské hry v Itálii nabízí silné příběhy. Třeba snowboardista Benjamin Karl se v Livignu postaral o moment, který se zapíše do dějin. Ve čtyřiceti letech ovládl paralelní obří slalom, obhájil olympijské zlato a stal se nejstarším individuálním šampionem zimních her.
Rakouský snowboardista Benjamin Karl slaví v cíli paralelního obřího slalomu...

Rakouský snowboardista Benjamin Karl slaví v cíli paralelního obřího slalomu olympijské zlato v Livignu. Ve 40 letech se stal nejstarším individuálním šampionem zimních her | foto: Profimedia.cz

Rakouský snowboardista Benjamin Karl slaví v cíli paralelního obřího slalomu...
Rakouský snowboardista Benjamin Karl slaví v cíli paralelního obřího slalomu...
Rakouský snowboardista Benjamin Karl slaví v cíli paralelního obřího slalomu...
Rakouský snowboardista Benjamin Karl slaví v cíli paralelního obřího slalomu...
6 fotografií

Rakouský veterán ze sebe v cíli strhl dres, napnul svaly a mohutným řevem připomněl komiksového Hulka.

Tribuny explodovaly. Nešlo jen o oslavu vítězství, ale o emoce muže, který právě dokázal, že i ve sportu na hraně fyzických možností může věk ztratit význam.

Je skromná a pracovitá bohyně, zlato ji nezmění, říká o Maděrové šéf jejího oddílu

Karl triumfoval ve věku 40 let, 3 měsíců a 23 dní a stal se nejstarším vítězem v individuální disciplíně v historii zimních her. Vyřazovacími jízdami procházel s klidem zkušeného mazáka, bez zaváhání a s naprostou kontrolou.

Ve finále ho čekal jihokorejský soupeř Kim Sang-kjum. Souboj nervů a techniky rozhodly detaily – Karl zvítězil o pouhých 0,19 sekundy.

Zlatem z Livigna navázal na triumf z Pekingu 2022 a stal se teprve druhým snowboardistou v historii, který dokázal v paralelním obřím slalomu olympijské zlato obhájit. Před ním se to podařilo jen Philippu Schochovi na hrách v letech 2002 a 2006.

Strach šampionky nerodí. Paličatostí se Maděrová podobá Ledecké, styl vypilovala

Paradoxem závodu bylo, že největší pozornost se upírala jinam. Domácí Ital Roland Fischnaller, vítěz kvalifikace a velký favorit, tlak domácího prostředí neustál a skončil už ve čtvrtfinále.

Karl naopak těžil z klidu a zkušeností. „Možná je to úsměvné, ale necítil jsem téměř žádný tlak. Už jsem měl zlato, stříbro i bronz, mohl jsem jet úplně uvolněně,“ uvedl po závodě.

Zlatá jízda v Livignu má navíc symbolickou tečku. Karl už před sezonou oznámil, že po olympijských hrách v Itálii ukončí kariéru. Poslední vystoupení na největší scéně tak proměnil v pohádkovou rozlučku.

Výsledky

