Velký úspěch si vychutnávala. Ve středečním finále konkurentky jednoznačně předčila, na druhou Camille Rastovou ze Švýcarska měla náskok 1,5 sekundy, což byl následně rozdíl mezi stříbrem a 13. místem.
Společně s matkou Eileen, členy týmu, stříbrnou Rastovou i bronzovou Annou Swennovou Larssonovou ze Švédska slavila také na party v Rakouském olympijském domě.
Jak píše deník Bild, americkou hvězdu v něm přijali se všemi poctami, které se dostávají rakouským sportovcům.
„Vášeň pro zimní sporty je v Rakousku opravdu jedinečná – není lepšího místa pro oslavu medaile,“ prohlásila Shiffrinová.
Mikaela Shiffrin partying at 🇦🇹 Austria House after winning 🥇 pic.twitter.com/bNdAGWgQpE— Alessandro Poggi (@alespoggi) February 19, 2026
Už po závodě třicetiletá vítězka 108 závodů Světového poháru uvedla, jak moc emotivní byl den jejího olympijského triumfu.
„Myslela jsem na lidi, kteří tu nejsou, myslela jsem na svého tátu,“ připomínala otce, který zemřel v roce 2020 po pádu ze střechy.
„Byly chvíle, kdy jsem si myslela, že bez něj nedovedu žít. A dnes jsem skutečně poprvé dokázala přijmout realitu,“ dodala.
Shiffrinová má kromě tří zlatých olympijských medailí (slalom Soči, obří slalom Pchjogčchang, slalom Cortina) i jedno stříbro (kombinace Pchjogčchang).