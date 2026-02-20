Rakouský dům hostil oslavu Shiffrinové. Není lepšího místa, zářila americká hvězda

Autor:
  13:23
Teď už se toho moc neděje. Těmito slovy doplnila lyžařka Mikaela Shiffrinová svůj čerstvý příspěvek na instagramu, kde leží na hotelovém pokoji se zlatou medailí na krku, unavená po olympijských oslavách. Nejcennější kov ze slalomu na hrách vybojovala po dvanácti letech.
Mikaela Shiffrinová vyhrála zlato na olympijských hrách po 12 letech. (18....

Mikaela Shiffrinová vyhrála zlato na olympijských hrách po 12 letech. (18. února 2026) | foto: AP

Mikaela Shiffrinová vyhrála zlato na olympijských hrách po 12 letech. (18....
Mikaela Shiffrinová vyhrála zlato na olympijských hrách po 12 letech. (18....
Mikaela Shiffrinová vyhrála zlato na olympijských hrách po 12 letech. (18....
Mikaela Shiffrinová vyhrála zlato na olympijských hrách po 12 letech. (18....
41 fotografií

Velký úspěch si vychutnávala. Ve středečním finále konkurentky jednoznačně předčila, na druhou Camille Rastovou ze Švýcarska měla náskok 1,5 sekundy, což byl následně rozdíl mezi stříbrem a 13. místem.

mikaelashiffrin

Not a lot going on right now…

19. února 2026 v 8:23, příspěvek archivován: 20. února 2026 v 9:47
oblíbit odpovědět uložit

Společně s matkou Eileen, členy týmu, stříbrnou Rastovou i bronzovou Annou Swennovou Larssonovou ze Švédska slavila také na party v Rakouském olympijském domě.

Jak píše deník Bild, americkou hvězdu v něm přijali se všemi poctami, které se dostávají rakouským sportovcům.

„Vášeň pro zimní sporty je v Rakousku opravdu jedinečná – není lepšího místa pro oslavu medaile,“ prohlásila Shiffrinová.

Už po závodě třicetiletá vítězka 108 závodů Světového poháru uvedla, jak moc emotivní byl den jejího olympijského triumfu.

„Myslela jsem na lidi, kteří tu nejsou, myslela jsem na svého tátu,“ připomínala otce, který zemřel v roce 2020 po pádu ze střechy.

„Byly chvíle, kdy jsem si myslela, že bez něj nedovedu žít. A dnes jsem skutečně poprvé dokázala přijmout realitu,“ dodala.

Zavřela jsi jim pusu. Kilde poslal Shiffrinové po zlatém slalomu dojemný vzkaz

Shiffrinová má kromě tří zlatých olympijských medailí (slalom Soči, obří slalom Pchjogčchang, slalom Cortina) i jedno stříbro (kombinace Pchjogčchang).

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Pegulaová vs. AnisimovováTenis - - 20. 2. 2026:Pegulaová vs. Anisimovová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.62
  • -
  • 2.44
Barthelová vs. ŠalkováTenis - - 20. 2. 2026:Barthelová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
20. 2. 14:30
  • 1.85
  • -
  • 1.95
Svitolinová vs. GauffováTenis - - 20. 2. 2026:Svitolinová vs. Gauffová //www.idnes.cz/sport
20. 2. 16:00
  • 2.20
  • -
  • 1.75
Kanada vs. FinskoHokej - Semifinále - 20. 2. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
20. 2. 16:40
  • 1.40
  • 5.37
  • 6.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta po uzávěrce dotahuje maďarského stopera

Sledujeme online
Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

20. února 2026  13:39

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

20. února 2026  13:26

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

20. února 2026  13:24

Rakouský dům hostil oslavu Shiffrinové. Není lepšího místa, zářila americká hvězda

Mikaela Shiffrinová vyhrála zlato na olympijských hrách po 12 letech. (18....

Teď už se toho moc neděje. Těmito slovy doplnila lyžařka Mikaela Shiffrinová svůj čerstvý příspěvek na instagramu, kde leží na hotelovém pokoji se zlatou medailí na krku, unavená po olympijských...

20. února 2026  13:23

Hrozivý pád na U-rampě. Favorit zůstal bezvládně ležet, zasahovali záchranáři

Finley Melville Ives v péči zdravotníků po pádu v kvalifikaci akrobatického...

V páteční kvalifikaci akrobatických lyžařů na U-rampě na olympijských hrách měl těžký pád novozélandský favorit Finley Melville Ives. Úřadující mistr světa a lídr Světového poháru neustál jeden ze...

20. února 2026  13:18

Novým partnerem fotbalové asociace je Coca-Cola. Zajistí i pitný režim u amatérů

Fotbalová asociace České republiky představuje nového partnera - předseda David...

Už během březnové baráže uvidíte před řečníky na tiskových konferencích značky jiných výrobců nealkoholických nápojů. Fotbalová asociace oznámila dohodu s česko-slovenskou pobočkou společnosti...

20. února 2026  13:09

Chtěli jeho konec, teď pod ním bojují o medaili. Urovná se spor Finů s trenérem?

Finský trenér Antti Pennanen stojí nad svými svěřenci.

Chybělo opravdu málo a mohli letět domů stejně jako Češi. Finští hokejisté ale zvládli na poslední chvíli zvrátit špatně se vyvíjející čtvrtfinále proti Švýcarsku (3:2 v prodloužení), proto si...

20. února 2026  12:56

14. den ZOH 2026 ONLINE: Akrobaté závěrečných bojů neprošli, biatlonisty čeká masák

Sledujeme online
Češka Lucie Krausová během kvalifikace žen ve skikrosu na zimních olympijských...

Čeští akrobatičtí lyžaři na úvod čtrnáctého dne olympijského programu v Miláně a Cortině d’Ampezzo nepřekvapili a ve svých soutěžích do závěrečných bojů neprošli. Kvalifikací skončil skokan Nicholas...

20. února 2026,  aktualizováno  12:41

Část slovenských fanoušků v problémech. Trčí na letišti ve Vídni, někteří odjeli domů

Slovenští fanoušci na tribuně během hokejového duelu s Itálií.

Ohromně se těšili. Vždyť jejich oblíbenci mají večer (21.10) nastoupit proti favorizovaným Spojeným státům a pokusit se postoupit do olympijského finále. Jenže zápas možná nestihnou. Fanoušci...

20. února 2026  12:22

Sníh mizí, tak reagujme, vyzývá Fourcade. Nenapadlo ho, že závod může trvat i 16 let

Premium
Martin Fourcade přijímá zpětně zlatou medaili za hromadný závod ve Vancouveru.

Od našeho zpravodaje v Itálii Nehrál si na celebritu. U parkoviště v údolí Anterselvy nastoupil do novinářského autobusu mířícího k biatlonovému areálu. Zřízenec organizující dopravu 37letého muže hned poznal: „Jste to vy!...

20. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Každý zápas MS bude vyprodaný, tvrdí Infantino. FIFA prý vydělá 11 miliard dolarů

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Všechny zápasy na letním mistrovství světa ve fotbale v USA, Mexiku a Kanadě prý budou vyprodané. Uvedl to šéf mezinárodní federace FIFA Gianni Infantino. Šampionátu se od 11. června do 19. července...

20. února 2026  11:52

Biatlon se stříkačkou, skeleton na vozíku. Olympijské video z třinecké porodnice baví

Třinecká porodnice natočila video s osobitým předváděním olympijských disciplín

Dalšími z řady recesních videí s olympijskou tématikou se staly záběry z porodnice třinecké nemocnice. S podtitulem „Se správným týmem dokážete cokoliv“ v něm zdejší zaměstnanci vtipnou formou...

20. února 2026  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.