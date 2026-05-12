Raketa tentokrát přežila. Prohrávající Gauffová si vztek vybila sama na sobě

  13:40
Coco Gauffová během zápasu znovu neudržela emoce na uzdě. Frustraci z nepříznivě se vyvíjejícího duelu si však americká tenistka tentokrát nevybila na raketě ani na vybavení, ale sama na sobě. Z kurtu nakonec přesto odcházela jako vítězka.
Tenistka Coco Gauffová během šestnáctifinále proti Solaně Sierraové | foto: Profimedia.cz

Dvaadvacetiletá šampionka Roland Garros má za sebou na Italian Open dva náročné zápasy. Po sobotní výhře nad Argentinkou Solanou Sierraovou a pondělním úspěchu proti krajance Ivě Jovicové ji v úterý večer čeká čtvrtfinále proti Rusce Mirře Andrejevové.

Její cesta turnajem v Římě ale zatím není hladká. V obou uplynulých zápasech prohrála první sety. V sobotním třetím kole proti 72. hráčce světa navíc neudržela nervy a svou frustraci dala najevo přímo na kurtu. Internet obletěly záběry, na nichž je vidět, jak se cestou k lavičce po prohrané sadě dvakrát udeří raketou do hlavy.

Američanka se však dokázala z nepříjemného momentu rychle oklepat. Zápas nakonec otočila a zvítězila 5:7, 6:0 a 6:4.

Po utkání přiznala, že se v poslední době snaží soustředit hlavně na to, proč tenis vlastně miluje. „Člověk řeší osobní věci mimo kurt, pak přijde na kurt a všechno se ještě znásobí. Nechtěla jsem házet raketou nebo něco podobného, tak jsem si to vybila na sobě. Ale možná je lepší praštit do země než do sebe,“ řekla pro Tennis Channel.

Narážela tím na incident z Australian Open, kde ji po čtvrtfinálové porážce s Elinou Svitolinovou zachytily kamery v zázemí, jak ve vzteku zlomila raketu. Později přiznala, že ji mrzelo, že se její emotivní výbuch dostal do televizního vysílání.

„Některé momenty se podle mě vysílat nemusí. Snažila jsem se to neudělat na kurtu před dětmi nebo něco takového, ale tu emoci jsem ze sebe musela dostat,“ vysvětlovala tehdy.

Záběry ze zákulisí a všudypřítomné kamery na turnajích jsou v poslední době terčem kritiky nejen ze strany Gauffové a jejího týmu, ale i dalších tenisových hvězd. Polská jednička Iga Šwiateková se například sarkasticky ptala, zda jsou tenisté ještě sportovci, nebo už zvířata v zoo. Novak Djokovič zase s nadsázkou poznamenal, že ho překvapuje, že kamery zatím nejsou i ve sprchách.

Žádné další kamery. Roland Garros zareaguje na australský incident Gauffové

Po incidentu z Australian Open proto organizátoři grandslamů přistoupili k omezení kamer v zázemí turnajů. Zástupce amerického svazu Brendan McIntyre například uvedl, že na US Open vzniknou vyhrazené zóny, kam kamery nebudou mít přístup vůbec.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

