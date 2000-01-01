Ulicemi Monte Carla se o víkendu opět budou prohánět formule. Přestože se pravidelně vedou debaty o tom, zda má úzký městský okruh s minimem možností k předjíždění v moderním kalendáři ještě své místo, Velká cena Monaka patří stále k nejikoničtějším podnikům sezóny. V minulosti monacká trať přinesla silné příběhy, kontroverze, nehody i výjimečné výkony, které psaly historii motorsportu. Připomeňte si některé slavné závody.
Už historicky první Velká cena Monaka v roce 1950 měla fascinující průběh. Krátce po startu totiž zasáhla trať u zatáčky Tabac vlna z přístavu. Nino Farina dostal smyk a následovala hromadná nehoda, do níž se zapletla téměř polovina startovního pole.
Argentinec Juan Manuel Fangio jako jeden z mála dokázal chaos předvídat, vyhnul se kolizím a dojel si pro své první vítězství ve Formuli 1. V budoucnu se stal pětinásobným mistrem světa.
Závod, který nikdo nechtěl vyhrát. Tak bývá někdy označován ročník 1982. Důvodem je to, co se přihodilo v posledních kolech. Vedoucí Alain Prost tři kola před koncem vlivem deště havaroval. Ve hře v tu chvíli bylo jen minimum vozů a následoval chaos.
Vedení převzal Riccardo Patrese, který se ale vzápětí roztočil a zhasl mu motor. Dalším lídrům Didieru Pironimu a Andreovi de Cesarisovi došlo palivo. Patrese nakonec svůj Brabham znovu nastartoval a projel jako první cílem. Netušil, že vyhrál. Myslel si, že je třetí.
Patrese byl nakonec jediný, kdo cílem opravdu projel. Pironi a de Cesaris stáli na trati s nedokončenými posledními koly. Protože ale zbývající vozy byly daleko za nimi a potýkaly se s technickými potížemi, byli tito jezdci klasifikováni na druhém, respektive třetím místě.
Monako 1984 znamenalo zrod legendy jménem Ayrton Senna. Zatímco trať bičoval déšť a většina jezdců bojovala s řízením, brazilský nováček v podprůměrném Tolemanu předváděl neuvěřitelnou stíhací jízdu. Startoval až třináctý, ale rychle se propracoval na druhé místo.
Senna dotahoval vedoucího Alaina Prosta. Ředitel závodu Jacky Ickx však závod kontroverzně předčasně ukončil - důvodem mělo být počasí. Senna přišel o šanci na první vítězství kariéry, svět však tehdy poznal budoucího krále Monaka. Senna zde později vyhrál šestkrát, což je rekord.
V roce 1988 předvedl Ayrton Senna jeden z nejslavnějších výkonů v dějinách F1. Už v kvalifikaci nadělil týmovému kolegovi Alainu Prostovi více než sekundu, což je na monacké trati téměř nepředstavitelné. V závodě si pak vybudoval neuvěřitelný, bezmála minutový náskok. Pak ale přišel šok.
Když už měl Senna vítězství prakticky jisté, udělal v zatáčce Portier chybu a narazil do svodidel. Vítězství tak nakonec slavil jeho největší rival. Senna prohru nesl velmi špatně. Místo návratu do boxů odešel přímo do svého bytu v Monaku, kde zbytek dne strávil sám.
Monako 1996 připomínalo spíše závod o přežití než klasickou velkou cenu. V deštivém počasí favorité vypadávali jeden za druhým. Třeba úřadující mistr světa Michael Schumacher skončil v bariéře už v prvním kole, další vozy postupně ničila trať i technické problémy.
Olivier Panis startoval až ze čtrnáctého místa, ale dokázal se vyhnout všem katastrofám a senzačně zvítězil. Do cíle dojely pouze čtyři vozy. Druhý skončil David Coulthard, třetí Johnny Herbert. Čtvrté místo si připsal o kolo zpět jedoucí Heinz-Harald Frentzen.
Velkou cenu Monaka 2006 vyhrál Fernando Alonso, který následně získal i titul mistra světa. Tento závod ale vstoupil do historie jinými událostmi než samotným vítězem. Ročník 2006 nabídl hned dvě situace, na které fanoušci dodnes vzpomínají.
Michael Schumacher v závěru kvalifikace zastavil své Ferrari v zatáčce Rascasse a zablokoval soupeřům možnost zajet rychlé kolo. Komisaři usoudili, že šlo o záměr, a poslali ho na konec startovního pole. V závodě sedminásobný mistr světa skončil na pátém místě.
O ještě ikoničtější moment se během závodu postaral Kimi Räikkönen. Po poruše McLarenu odstavil vůz u Portieru, vystoupil, prošel tunelem a místo do boxů zamířil rovnou na svou jachtu v přístavu. Zatímco se v ulicích města dojížděl závod, svět obletěly záběry finského pilota, jak na lodi relaxuje ve vířivce a popíjí pivo.
