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Räikkönen na jachtě i spláchnutý závod. Památné Velké ceny formule 1 v Monaku

Autor:
  10:54
Ulicemi Monte Carla se o víkendu opět budou prohánět formule. Přestože se pravidelně vedou debaty o tom, zda má úzký městský okruh s minimem možností k předjíždění v moderním kalendáři ještě své místo, Velká cena Monaka patří stále k nejikoničtějším podnikům sezony. V minulosti monacká trať přinesla silné příběhy, kontroverze, nehody i výjimečné výkony, které psaly historii motorsportu. Připomeňte si některé slavné závody.
HISTORIE. Momentka z Velké ceny Monaka. Velká cena Monaka 1950 Velká cena Monaka 1950 Velká cena Monaka 1982 Velká cena Monaka 1982 Velká cena Monaka 1982 Velká cena Monaka 1984 Velká cena Monaka 1984 Velká cena Monaka 1988 Velká cena Monaka 1988 Velká cena Monaka 1996 Velká cena Monaka 1996

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Havlíčková vs. KabbajováTenis - - 3. 6. 2026:Havlíčková vs. Kabbajová //www.idnes.cz/sport
3. 6. 12:30
  • 1.46
  • -
  • 2.49
Mariaová vs. FruhvirtováTenis - - 3. 6. 2026:Mariaová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
3. 6. 13:00
  • 1.75
  • -
  • 1.97
Polanka n/O vs. HodonínFotbal - 28. kolo - 3. 6. 2026:Polanka n/O vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
3. 6. 17:30
  • 6.54
  • 4.19
  • 1.30
Program a výsledky
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Výsledky

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