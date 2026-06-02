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Räikkönen na jachtě i spláchnutý závod. Památné Velké ceny formule 1 v Monaku
MS ve fotbale
Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...
Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B
Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?
PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?
Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...
Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí
Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...
Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou
Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).
Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat
Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...
Jednota? Už ji zase cítím. Coufal otevřeně o kauzách, vztahu k repre i stesku po rodině
Od našich zpravodajů v USA Léto 2012. Bylo mu devatenáct, když s kamarádem vyrazil na Euro do Polska. Navlékl dres, na hlavu narazil klobouk s trikolórou, kolem krku omotal šálu a fandil fotbalové reprezentaci jako o život. Po...
Česká fantazie! Basketbalisté na MS v dramatickém duelu skolili Američany
Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3x3 dvěma výhrami. Ve Varšavě nejprve zvítězili 17:14 nad Mongolskem a ve večerním dramatu zdolali také favorizované Američany. Sestava Lukáš...
Menšíkova jízda pokračuje! Využil sedmý mečbol a v Paříži si zahraje semifinále
Český mužský tenis má po devíti letech opět zástupce v semifinále grandslamu! Jakub Menšík ve čtvrtfinále Roland Garros udolal Joaa Fonsecu 6:4, 6:3, 7:6, ve třetí sadě odvrátil setbol a proměnil až...
Další krůček k obhajobě. Nymburk dokázal na úvod finále zkrotit pardubické nadšení
Nymburští basketbalisté v úvodním finále Maxa NBL porazili Pardubice 81:73 a vykročili úspěšně za obhajobou titulu. Nejlepším střelcem Středočechů, kteří usilují o celkově 21. primát, byl s 18 body...
Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?
Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy. V našem přehledu najdete soupisky všech zemí, které se šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku zúčastní.
Všude kontroly, nepřetržitý dohled. Expert chystal fotbalisty i na alarm v Mexiku
Od našeho zpravodaje v USA Při zápasech české reprezentace ho spolehlivě poznáte podle tmavé kšiltovky s lvíčkem a sluchátka v uchu. Jakub Schoř, bezpečnostní manažer fotbalové asociace, zažil za poslední roky desítky...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi v USA poprvé trénovali, přihlížela i Dara Rolins
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...
Paříž? Extrémní podmínky, horší než loni. Kopřiva o Menšíkovi i spaní ve své posteli
Po grandslamovém Roland Garros sestoupil o několik úrovní níž, aby se mohl představit na domácích kurtech. „Nejlepší na tom je, že můžu spát doma, ve své posteli,“ usměje se český tenista Vít...
Pod dohledem šerifa. Češi trénovali, Koubek vítal novináře: Kluci už jsou tady!
Od našeho zpravodaje v USA Deset blikajících policejních aut profrčelo ospalou ulicí. Uprostřed kordonu projel k bráně do areálu autobus s tmavými skly, kterému pokynula hlídka. Pod stromem na opačné straně silnice pro jistotu...
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Zemřel Rick Adelman, kouč s nebývalým důvtipem. V NBA slavil 1042 výher
Ve věku 79 let zemřel v pondělí Rick Adelman, úspěšný trenér v NBA a člen basketbalové Síně slávy. O úmrtí kouče, který v elitní zámořské lize slavil jako šéf lavičky přes 1000 vítězství, informovalo...
Tohle má být speciál? McLaren drtí kritika, lakování pro tisící závod je prý nudné
Stáj McLaren si připomíná významný milník. Ve formuli 1 brzy absolvuje svůj 1000. závod. Jubileum připomene mimo jiné speciálním lakováním monopostu. Tým jej představil na sociálních sítích, reakce...