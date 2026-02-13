Snowboardistka Zoi Sadowská-Synnottová navázala na úspěchy z předchozích her v Pekingu, kde získala stříbro v big airu a zlato ve slopestylu. Tentokrát přidala další olympijské stříbro právě v big airu.
O den později ji napodobil akrobatický lyžař Luca Harrington, který si ze slopestylu odvezl bronz. Pro Nový Zéland šlo o sedmou a osmou medaili v historii zimních olympijských her.
Moment, který zaujal fanoušky po celém světě, však přišel až po slavnostním ceremoniálu. Členové výpravy, včetně trenérů, se shromáždili přímo pod stupni vítězů a oběma medailistům vzdali hold hakou.
Rituál, který si většina fanoušků spojuje s novozélandskými ragbisty, se tak přenesl i na olympijský sníh.
„Symbolizovalo to všechny, kteří mě podporovali. Rodinu, sponzory i všechno, čím jsem si prošel. Tvrdou práci, krásné chvíle i horší období. To všechno vyústilo v tenhle okamžik. Jsem obrovsky hrdý, že tady mohu stát s medailí pro naši zemi,“ řekl Harrington po závodě televizi Sky Sport.
Stejné pocty se dočkala i Sadowská-Synnottová. „Šla jsem za rodinou a když jsem se otočila, celý tým mi předváděl haku. Bylo to opravdu výjimečné a hodně to pro mě znamenalo,“ popsala bezprostředně po ceremoniálu.
Snowboardistka zároveň ocenila úroveň samotného finále. „Bylo to neuvěřitelné. Snowboarding je teď na extrémně vysoké úrovni a vidět, kam se za poslední čtyři roky posunul, mě strašně motivuje,“ dodala.