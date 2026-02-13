Ragbyový rituál v Livignu. Novozélanďané slavili olympijské medaile hakou

Nový Zéland má na letošních zimních olympijských hrách hned dvě medaile a obě se zrodily ve středisku Livigno. Pozornost však nepřitáhly jen samotné výkony, ale i způsob, jakým je novozélandská výprava oslavila. Po ceremoniálech totiž přišla na řadu haka, tradiční tanec původních obyvatel Maorů.
Členové novozélandské výpravy oslavili bronzový medailový úspěch Lucy Harringtona tradiční hakou.

Členové novozélandské výpravy oslavili bronzový medailový úspěch Lucy Harringtona tradiční hakou.

Stupně vítězů ve slopestylu na lyžích na ZOH 2026. Zlato získal Nor Ruud,...
Zoi Sadowská-Synnottová ve finále Big Airu.
Snowboardistka Zoi Sadowská Synnottová, novozélandská olympijská vítězka ve...
Novozélandská snowboardistka Zoi Sadowská Synnottová vyhrála na olympiádě v...
Snowboardistka Zoi Sadowská-Synnottová navázala na úspěchy z předchozích her v Pekingu, kde získala stříbro v big airu a zlato ve slopestylu. Tentokrát přidala další olympijské stříbro právě v big airu.

Ke světovému zlatu přidala i olympijské. Muraseová se dočkala v Big Airu

O den později ji napodobil akrobatický lyžař Luca Harrington, který si ze slopestylu odvezl bronz. Pro Nový Zéland šlo o sedmou a osmou medaili v historii zimních olympijských her.

Moment, který zaujal fanoušky po celém světě, však přišel až po slavnostním ceremoniálu. Členové výpravy, včetně trenérů, se shromáždili přímo pod stupni vítězů a oběma medailistům vzdali hold hakou.

Rituál, který si většina fanoušků spojuje s novozélandskými ragbisty, se tak přenesl i na olympijský sníh.

A Haka for Harrington after his slopestyle bronze

10. února 2026 v 17:48
„Symbolizovalo to všechny, kteří mě podporovali. Rodinu, sponzory i všechno, čím jsem si prošel. Tvrdou práci, krásné chvíle i horší období. To všechno vyústilo v tenhle okamžik. Jsem obrovsky hrdý, že tady mohu stát s medailí pro naši zemi,“ řekl Harrington po závodě televizi Sky Sport.

Stejné pocty se dočkala i Sadowská-Synnottová. „Šla jsem za rodinou a když jsem se otočila, celý tým mi předváděl haku. Bylo to opravdu výjimečné a hodně to pro mě znamenalo,“ popsala bezprostředně po ceremoniálu.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Snowboardistka zároveň ocenila úroveň samotného finále. „Bylo to neuvěřitelné. Snowboarding je teď na extrémně vysoké úrovni a vidět, kam se za poslední čtyři roky posunul, mě strašně motivuje,“ dodala.

