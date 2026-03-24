Radost v rodině hokejového útočníka. Kämpf se pochlubil narozením dcery

Autor:
  14:07
Hokejista David Kämpf prožívá mimo led radostné období. Český reprezentant a mistr světa z domácího šampionátu v Praze společně s manželkou Eliškou oznámil, že se jejich rodina rozrostla o dceru.
David Kämpf a brankář Lukáš Dostál po osmifinálové výhře nad Dánskem.

David Kämpf a brankář Lukáš Dostál po osmifinálové výhře nad Dánskem. | foto: AMBER SEARLSReuters

David Kämpf
David Kämpf se snaží ukořistit kotouč v zápse s Kanadou.
David Kämpf a Radko Gudas zpracovávají čtvrtfinálovou prohru s Kanadou.
David Kämpf (64) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
32 fotografií

Holčička dostala jméno Isabella. „Jsme kompletní,“ napsali ke společnému příspěvku na sociálních sítích, kde sdíleli první chvíle po jejím narození, šťastní rodiče. Z fotek je patrné, že malá Isabella už je doma a rodina si společně naplno užívá nové období.

eliskakampf

Isabella Kampf
19/3/2026
We’re complete

23. března 2026 v 18:02, příspěvek archivován: 24. března 2026 v 12:31
oblíbit odpovědět uložit

Pod příspěvkem se rychle objevila řada reakcí a gratulací. Ozvali se například hokejisté Martin Nečas, Michal Kempný, Filip Chlapík nebo David Špaček, přidal se i moderátor a herec Aleš Háma. Gratulaci sdílel také klub Piráti Chomutov, kde Kämpf s hokejem začínal.

Pro manžele jde již o druhé dítě. Od roku 2022 vychovávají syna Michaela. V domácnosti jim nechybí ani pes Dobby.

Komplikace pro Kämpfa. Americká vláda mu nevydala víza, zápasy sleduje z tribuny

Radostnou novinku si užili ve Vancouveru, kde Kämpf na začátku března odehrál svůj poslední zápas za Canucks. Krátce nato byl vyměněn do Washingtonu, za který zatím kvůli vízovým komplikacím nenastoupil.

Vstoupit do diskuse
Témata: David Kämpf
Výsledky

Nejčtenější

Radost v rodině hokejového útočníka. Kämpf se pochlubil narozením dcery

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.