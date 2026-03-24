Holčička dostala jméno Isabella. „Jsme kompletní,“ napsali ke společnému příspěvku na sociálních sítích, kde sdíleli první chvíle po jejím narození, šťastní rodiče. Z fotek je patrné, že malá Isabella už je doma a rodina si společně naplno užívá nové období.
Pod příspěvkem se rychle objevila řada reakcí a gratulací. Ozvali se například hokejisté Martin Nečas, Michal Kempný, Filip Chlapík nebo David Špaček, přidal se i moderátor a herec Aleš Háma. Gratulaci sdílel také klub Piráti Chomutov, kde Kämpf s hokejem začínal.
Pro manžele jde již o druhé dítě. Od roku 2022 vychovávají syna Michaela. V domácnosti jim nechybí ani pes Dobby.
|
Komplikace pro Kämpfa. Americká vláda mu nevydala víza, zápasy sleduje z tribuny
Radostnou novinku si užili ve Vancouveru, kde Kämpf na začátku března odehrál svůj poslední zápas za Canucks. Krátce nato byl vyměněn do Washingtonu, za který zatím kvůli vízovým komplikacím nenastoupil.