Radost u bývalé tenistky Hradecké. Ve čtyřiceti letech porodila druhého syna

Na svém Instagramu prozradila, že chlapeček dostal jméno Jakub a narodil se v pražské porodnici u Apolináře.
„O 2 roky později na stejném místě a je nás zas o jednoho víc doma. S Kubíkem hurá domů,“ napsala Hradecká k fotografii, na níž je společně s manželem Davidem Vydrou.
Podělila se také o fotografii se známým porodníkem Antonínem Pařízkem. Právě lékařskému týmu věnovala své poděkování.
„Moc děkujeme za dokonalou a profesionální péči od začátku do konce,“ vzkázala bývalá tenistka, která se po celou dobu těhotenství držela stranou médií.
Bývalá tenistka s manželem už vychovávají staršího syna Michala, který se narodil v březnu 2024. Vydra patří mezi známé kondiční trenéry, v minulosti spolupracoval kromě Hradecké například s Petrou Kvitovou nebo Radkem Štěpánkem, sám se dříve aktivně věnoval triatlonu.
Hradecká ukončila profesionální kariéru v roce 2022. Během ní se zařadila mezi nejúspěšnější české deblistky posledních let. Vybojovala dvě olympijské medaile, několik grandslamových titulů ve čtyřhře a výrazně se podílela také na pěti triumfech českého týmu ve Fed Cupu.