Radost u bývalé tenistky Hradecké. Ve čtyřiceti letech porodila druhého syna

  10:36
Bývalá česká tenistka Lucie Hradecká prožívá velmi šťastné období. Před několika dny přivedla ve svých čtyřiceti letech na svět druhého syna. Radostnou novinku oznámila veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí.
foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na svém Instagramu prozradila, že chlapeček dostal jméno Jakub a narodil se v pražské porodnici u Apolináře.

„O 2 roky později na stejném místě a je nás zas o jednoho víc doma. S Kubíkem hurá domů,“ napsala Hradecká k fotografii, na níž je společně s manželem Davidem Vydrou.

Podělila se také o fotografii se známým porodníkem Antonínem Pařízkem. Právě lékařskému týmu věnovala své poděkování.

O 2 roky později na stejném místě a je nás zas o jednoho víc domas Kubíkem hurá domů moc děkujeme za dokonalou a profesionální péči od začátku do konce @apolinaroficialni

„Moc děkujeme za dokonalou a profesionální péči od začátku do konce,“ vzkázala bývalá tenistka, která se po celou dobu těhotenství držela stranou médií.

Bývalá tenistka s manželem už vychovávají staršího syna Michala, který se narodil v březnu 2024. Vydra patří mezi známé kondiční trenéry, v minulosti spolupracoval kromě Hradecké například s Petrou Kvitovou nebo Radkem Štěpánkem, sám se dříve aktivně věnoval triatlonu.

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Hradecká ukončila profesionální kariéru v roce 2022. Během ní se zařadila mezi nejúspěšnější české deblistky posledních let. Vybojovala dvě olympijské medaile, několik grandslamových titulů ve čtyřhře a výrazně se podílela také na pěti triumfech českého týmu ve Fed Cupu.

