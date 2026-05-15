Radost českého skateboardisty. Habanec s Naomi Adachi přivítali na svět syna

  11:46
Český skateboardista Maxim Habanec a influencerka Naomi Adachi mají důvod k velké radosti. Do rodiny přivítali druhé dítě. Chlapec stejně jako jeho starší sestra dostal netradiční jméno japonského původu. K malé Emiko přibyl Kairi.
Maxim Habanec a Naomi Adachi | foto: Profimedia.cz

Radostnou novinku oznámili šťastní rodiče na sociálních sítích, kde zveřejnili také první společné fotografie.

„Kairi, vítej na světě, synu,“ napsali ve společném příspěvku. „Všechno proběhlo v pořádku a máme obrovskou radost! Emiko bude teď už velká ségra a my zase o trochu větší rodina. Hlavně moc děkujeme doktorům, doktorkám a sestřičkám z FN Motol, kteří byli opět skvělí a hrozně hodní,“ vzkázali na Instagramu.

Pod snímky se okamžitě začaly objevovat gratulace. Rodině popřál například snowboardista Jakub Hroneš, atletka Kristiina Sasínek Mäki nebo kanadský skateboardista Ryan Decenzo.

Maxim Habanec a Naomi Adachi se stali rodiči poprvé v srpnu 2024, kdy se jim narodila dcera Emiko. Ta tak v létě oslaví druhé narozeniny.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště.

