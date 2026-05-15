Radostnou novinku oznámili šťastní rodiče na sociálních sítích, kde zveřejnili také první společné fotografie.
„Kairi, vítej na světě, synu,“ napsali ve společném příspěvku. „Všechno proběhlo v pořádku a máme obrovskou radost! Emiko bude teď už velká ségra a my zase o trochu větší rodina. Hlavně moc děkujeme doktorům, doktorkám a sestřičkám z FN Motol, kteří byli opět skvělí a hrozně hodní,“ vzkázali na Instagramu.
Pod snímky se okamžitě začaly objevovat gratulace. Rodině popřál například snowboardista Jakub Hroneš, atletka Kristiina Sasínek Mäki nebo kanadský skateboardista Ryan Decenzo.
Maxim Habanec a Naomi Adachi se stali rodiči poprvé v srpnu 2024, kdy se jim narodila dcera Emiko. Ta tak v létě oslaví druhé narozeniny.