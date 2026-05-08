Čtyřiatřicetiletá Američanka se tak stala vůbec první ženou v historii závodu, která dokázala ovládnout celkové pořadí. Cocodona 250 přitom patří k nejnáročnějším ultramaratonům na světě. Trať vede od Sonorské pouště přes Sedonu až do kopců kolem Flagstaffu a závodníci během ní nastoupají téměř 12 tisíc výškových metrů.
Pozornost fanoušků ale nevzbudil jen samotný výkon. Entrekinová po závodě prozradila i svůj neobvyklý recept na vítězství. Tím je minimum spánku a velké množství bramborové kaše.
„Na jedné z občerstvovacích stanic jsem si na pět minut zdřímla. Později jsem pak ještě dvakrát na sedm minut usnula na zemi,“ popsala v rozhovoru pro BBC Sport. Celkem tak během více než dvoudenního závodu spala jen devatenáct minut.
Stejně specifický byl i její jídelníček. „Měla jsem hodně bramborové kaše. Je nejlepší. Po nějaké době vás unaví žvýkání a nechcete tím ztrácet další síly,“ vysvětlila vítězka. Kromě kaše během závodu doplňovala energii také energetickými gely, sladkostmi, rýží nebo vývarem.
Entrekinová přitom ještě donedávna kombinovala ultramaratony s prací fyzioterapeutky. Po předchozích ročnících Cocodony se dokonce vracela do práce prakticky hned po doběhu. Letos ale svůj výkon posunula na úplně jinou úroveň a oproti předchozímu roku svůj čas zlepšila o více než sedm hodin.
Podle ní přitom v podobně extrémních závodech nerozhoduje jen fyzická připravenost. „Váš přístup a schopnost bojovat se stresem jsou minimálně stejně důležité jako kondice,“ řekla. „Takový závod vám hodně napoví o tom, jaký vlastně jste člověk.“ Den po svém triumfu už navíc znovu stála v cílovém prostoru a povzbuzovala další závodníky mířící do finiše.