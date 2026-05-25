Jednadvacetiletý Francouz, který do hlavní soutěže Roland Garros obdržel divokou kartu, prohrával s třináctým nasazeným Chačanovem 2:4. Krátce předtím se mu podařilo vzít soupeři servis, jenže místo další snahy o obrat začal řešit mnohem naléhavější problém.
„Potřebuju na záchod. Už se nemůžu hýbat. Udělám to tady na kurtu,“ řekl umpirovému rozhodčímu. Ten mu ale okamžitý odchod nejprve nepovolil.
Géa však naléhal, že nejde o žádost o běžnou zdravotní pauzu. Nutně se potřeboval dostat na toaletu. „Je mi špatně, mám průjem,“ vysvětloval zoufale. Nakonec po dohrání gamu dostal od rozhodčího souhlas a rychle zamířil do útrob stadionu.
Přestávky na toaletu jsou v tenise obvykle povoleny mezi sety, situace tak byla hodně nestandardní. Když se pak pauza mezi gamy protáhla zhruba na čtyři minuty, Chačanov u rozhodčího protestoval.
„Když musíš, tak musíš. Není ale ideální, když soupeř odchází z kurtu mimo výměnu stran,“ konstatovala bývalá britská tenistka Anne Keothavongová, která zápas komentovala.
Géův nečekaný odchod skutečně narušil rytmus utkání. Projevilo se to hned po jeho návratu na kurt. Ačkoliv před pauzou tahal za kratší konec, vzápětí si vypracoval tři brejkboly. Chačanov však nepříjemný moment ustál, servis si udržel a zápas nakonec ovládl 6:3, 7:6 a 6:0.
Géa po utkání uvedl, že večer před zápasem se cítil dobře a potíže přišly až ráno. Situaci mu navíc zkomplikovalo horko v Paříži, kde teploty šplhaly k 31 stupňům Celsia.